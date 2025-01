"La Commenda, luogo del cuore. Dobbiamo arrivare a 2.500 firme"

Una firma per valorizzare la chiesa della Commenda. L’interessante iniziativa, su scala nazionale, è stata organizzata dal Borgo Durbecco di Faenza, associazione rionale faentina che proprio nell’antico complesso situato in piazza Fra Sabba da Castiglione trova la propria sede. "Quest’anno alla Nott de Bisò – racconta Marco Solaroli, referente del progetto per il Borgo – proporremo a tutti i cittadini di sostenere con una firma la chiesa della Commenda nell’ambito della campagna promossa dal Fai ‘i Luoghi del Cuore’". I rionali hanno infatti candidato la Commenda alla campagna del Fondo Ambiente Italiano e hanno stampato a loro spese i materiali promozionali. Da poco tempo inoltre stanno promuovendo la raccolta firme che ha già raggiunto le settecento sottoscrizioni. "Altre trecento le abbiamo inviate e dovremmo essere arrivati a mille – prosegue Solaroli –. In questa prima fase però dobbiamo riuscire ad arrivare almeno a 2.500 firme entro l’inizio di aprile. Se poi il luogo si classificherà tra i primi a livello nazionale potrà inoltre essere destinatario un progetto di restauro e quindi anche di un contributo economico". La dodicesima edizione de ‘I Luoghi del Cuore’ è un’iniziativa promossa dal Fai in collaborazione con Intesa San Paolo, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul patrimonio storico-artistico e naturalistico italiano, con l’obiettivo finale di innescare processi virtuosi di tutela e valorizzazione dei luoghi anche da parte delle comunità. Nella fase di censimento vengono candidati e votati ‘i luoghi del cuore’ e al raggiungimento delle 2.500 firme i luoghi vengono selezionati per il bando vero e proprio.

La chiesa in questione, candidata dal Borgo, è quella in stile romanico dei cavalieri gerosolimitani, all’interno del complesso della Commenda, risalente al 1100. Il primo nucleo fu l’Ospizio del Santo Sepolcro edificato nel dodicesimo secolo e destinato a ospitare i pellegrini diretti in Terra Santa. Nel quindicesimo secolo fu poi completato il complesso, indissolubilmente legato alla storia di Fra Sabba da Castiglione che visse a Faenza fino alla morte, nel 1554. All’interno della chiesa si trovano affreschi attribuiti ad artisti importanti come Girolamo da Treviso e Francesco Menzocchi a cui Fra Sabba commissionò l’affresco per il proprio sepolcro. La chiesa subì i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, che però interessarono principalmente il campanile e la casa canonica. Ancora oggi il luogo sacro è consacrato e fa parte della parrocchia di Sant’Antonino.

"Parliamo – sottolinea Solaroli – della chiesa più antica di Faenza, e costituisce un patrimonio storico preziosissimo non solo del Borgo ma di tutta la città. Noi del Borgo Durbecco amiamo tanto la nostra sede, il nostro chiostro e la nostra magione, e con questa iniziativa intendiamo valorizzarli". Da qui l’idea di promuovere la raccolta firme per la Commenda durante la Nott de Bisò, il capodanno del Palio di Faenza, che attira migliaia di persone da tutta la Romagna e non solo. "È possibile sottoscrivere la raccolta firme per i luoghi del cuore sia sul sito del Fai sia nel nostro stand. Invitiamo tutti a partecipare, anche gli altri rionali, perché questa non è una questione di colore" conclude Solaroli.

d.v.