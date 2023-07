Questa sera, alle 21.30, la Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori sarà alla popolarissima sagra dello strozzaprete, di Savio di Cervia, presso il Pala Savio in via Tamigi 11, con due farse e mezzo. Si riderà in dialetto romagnolo e si passerà un po’ di tempo insieme, nel cuore di una sagra molto popolare.

In cartellone ci saranno ’Da e fotografo’ (di Giuliano Bettoli e L.A. Mazzoni), ‘L’esem pr’e case’ (testo rielaborato di L.A. Mazzoni) e ‘E Trebb dal ficanesi’ (di Iliana Fabbri).

Gli attori in scena saranno Cesare Flamigni (anche regista), Valeria Antonelli

Iliana Fabbri, Remo Gatta

Roberto Asioli, Tania Eviani e Alessandra Minelli.

Scenografo Massimo Brandolini, luci e audio a cura di David Alessandrini.