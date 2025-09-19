La Compagnia Portuale. I motivi della scelta: "Evitati disordini". Ora strascichi legali

"Ancora una volta abbiamo preferito non mettere in pericolo l’operatività del lavoro portuale con i disordini che si sarebbero creati. Se è servito, siamo sempre a disposizione di questi fini". Così Luca Grilli, presidente della Compagnia Portuale, da cui è arrivata la prima presa di posizione sul transito dei due container. Riccardo Sabadini e Giannantonio Mingozzi, presidenti di Sapir e TCR (parte del gruppo Sapir), alla cui banchina è ormeggiata ’Contship Era’ dell’israeliana Zim, al termine di una riunione in Prefettura hanno dichiarato: "Abbiamo più volte comunicato che non avremmo accettato materiale bellico".

Nel motivare la decisione, precisano: "Abbiamo valutato la difficoltà che ci è stata comunicata dalla Compagnia Portuale di assicurare la movimentazione dei due contenitori, e abbiamo informato Zim. Nello stesso tempo abbiamo tenuto conto delle manifestazioni che si terranno e della pericolosità di avere materiale bellico". "Probabilmente si aprirà un contenzioso con la compagnia di navigazione israeliana, affronteremo via via un problema alla volta". Mingozzi ribadisce la portata della scelta: "È stata una decisione importante, speriamo non porti a un peggioramento della collaborazione con Zim, con la quale abbiamo sempre avuto ottimi rapporti".

E aggiunge un quadro aggiornato dei traffici: "Anche a settembre la movimentazione al Tcr sta andando bene e nei primi nove mesi manteniamo la media del +10% rispetto allo stesso periodo del 2024". Resta il posizionamento della società rispetto ai traffici internazionali: "Il nostro è un terminal container, dobbiamo fare i conti con le linee, con i Paesi che si sviluppano e con chi ci offre del lavoro. Era così per l’Ucraina e spero che lo sia ancora, è così per il Mar Nero, per il Mediterraneo e per tutte le occasioni che abbiamo. Ne sono un esempio le 1.500 auto cinesi arrivate pochi giorni fa da Shanghai".

