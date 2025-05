La Compagnia Scapestrati conquista la Musica nelle Aie

Grande affluenza di pubblico all’edizione 2025 di Musica nelle Aie, che si è svolta lo scorso weekend a Castel Raniero, a partire dalla serata di venerdì dedicata ai trent’anni del Mei. Sabato, la collaborazione con Ravenna Festival per il primo appuntamento di Romagna in Fiore ha riempito di appassionati di musica folk il prato della colonia in occasione del concerto pomeridiano dei Modena City Ramblers. Il pubblico, in gran parte, ha scelto di rimanere per tutta la serata, affollando le tre aie attive sia per cenare nei punti di ristoro, sia per scatenarsi nelle danze per un reciproco scambio di emozioni con i musicisti, che solo il trovarsi insieme sull’erba e a pochi passi gli uni dagli altri ha reso possibile. Incalcolabile l’afflusso alla domenica, con un pubblico assolutamente eterogeneo, sempre più coinvolto nell’ascolto i partecipanti al concorso musicale disposti lungo il percorso ad anello di cinque chilometri.

Numerosissime le schede compilate per assegnare il premio del pubblico, che ha visto prevalere il cantautore bolognese Tizio Bononcini. La giuria, composta da Mario Baldini (direttore artistico dell’Arena delle Balle di Paglia), Marco Bartolini (presidente della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli), Luisa Cottifogli (cantante), Fosco Foschini (musicista), Andrea Martini (collaboratore di Imola in Musica), Roberto Pozzi (autore teatrale) e Federico Savini (giornalista musicale), ha assegnato una speciale ‘menzione simpatia’ ai bergamaschi Aghi di Pino, il premio Città di Faenza all’originalità dei Maggiaioli di San Godenzo e ha decretato vincitori del premio Musica nelle Aie 2025 La Compagnia Scapestrati, ensemble folk-rock proveniente dall’Isola d’Elba.

La Compagnia Scapestrati, oltre a ricevere la tradizionale Trofla di ceramica faentina e un premio in denaro, avrà l’opportunità di esibirsi al prossimo Meeting degli Indipendenti che si svolgerà il prossimo autunno a Faenza.