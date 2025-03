La comunicazione corretta sui disturbi alimentari

Si terrà questa sera dalle ore 20.45 ’Corpi in dialogo – La comunicazione corretta sui disturbi del comportamento alimentare’, un evento di sensibilizzazione su un tema molto delicato, organizzato da Rotaract Club Faenza, gruppo di giovani attivo dal 1975 a Faenza.

L’iniziativa, che si terrà presso il Rione Verde in Via Cavour 37 a Faenza, è aperta all’intera cittadinanza e ha lo scopo di offrire strumenti utili per affrontare il tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (Dca), fornendo spunti per una comunicazione e una relazione di maggiore consapevolezza e sensibilità nei confronti di chi soffre di un Dca.

L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione legate alla Giornata del Fiocchetto Lilla, che si celebra il 15 marzo.

Ospiti della serata saranno la dottoressa Gaia Nonni, biologa nutrizionista, e il dottor Tommaso Ambrosini, psicologo clinico, che guideranno il pubblico in un confronto aperto e costruttivo. La partecipazione all’evento è gratuita e la serata sarà promossa attraverso i canali social del Rotaract Club Faenza e tramite volantinaggio. Durante l’incontro di questa sera sarà possibile effettuare un’offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione ’Sulle ali delle menti’, formata da persone che hanno sofferto e che soffrono di disturbi alimentari e dai loro familiari e che presenterà le sue attività per la prevenzione e il trattamento dei Dca.

L’associazione opera in stretta collaborazione con l’ambulatorio per i disturbi del comportamento alimentare della Ausl della Romagna a Ravenna e con l’assessorato per le Politiche sanitarie e sociali del Comune di Ravenna con lo scopo di favorire conoscenza e prevenzione.

Caterina Penazzi