La conferma di Bunicci: "Allargare il Candiano"

Roberto Bunicci è stato confermato per la quarta volta Capo Pilota del porto di Ravenna, ruolo che ricoprirà fino al 2030. In carica dal 2013, ha attraversato un periodo segnato da trasformazioni interne alla corporazione dei piloti e da importanti cambiamenti infrastrutturali e logistici nello scalo ravennate. Quando fu eletto per il primo mandato, Bunicci ereditò una situazione difficile: i suoi predecessori si erano dimessi in anticipo, c’erano tensioni interne e preoccupazione per i rapporti con la Capitaneria. "Per affrontarli – racconta – mi impegnai a riportare stabilità e professionalità, valorizzando l’esperienza che avevo maturato in sedici anni di pilotaggio a Ravenna e nel consiglio di Fedepiloti, la nostra associazione nazionale".

Dal punto di vista infrastrutturale, il porto veniva da un’importante opera di approfondimento dei fondali, il taglio della curva del Canale Candiano fu un’altra svolta storica di quel periodo e proprio in quegli anni fu lanciato anche il terminal crociere di Porto Corsini. Bunicci osserva che "già allora si parlava del progetto Ravenna Hub, ma i lavori di escavo dei fondali faticavano a decollare. Oggi il contesto è diverso: il porto è più strutturato, c’è un cambio generazionale positivo nella corporazione, con giovani piloti formati e sensibili alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione". L’arrivo del rigassificatore Snam ha comportato una riorganizzazione del servizio. Con un concorso pubblico della Capitaneria di Porto sono stati assunti due nuovi piloti, portando l’organico a 16, e altri tre addetti. "Il rigassificatore è come un secondo porto – spiega Bunicci – e richiede puntualità e massima attenzione alla sicurezza". Guardando al futuro, sottolinea l’importanza dell’approfondimento dei fondali fino a -14,50 metri, ma afferma che "non basterà: serviranno interventi sulla larghezza del canale Candiano per consentire il passaggio sicuro delle grandi navi. Insieme alla Capitaneria si sta già ragionando sulla riorganizzazione delle aree operative del porto". Presidente di Fedepiloti dal 2022, Bunicci ha posto al centro dell’ultima assemblea nazionale, il tema della "situational awareness", cioè la capacità di percepire ciò che accade attorno alla nave in tempo reale. Oggi la categoria conta 240 piloti in Italia e oltre 330 mila manovre all’anno. Le nuove tecnologie stanno trasformando il lavoro dei piloti. "L’assemblea romana ha avuto un risultato al di sopra delle aspettative, è stata un successo eccezionale. Non chiediamo aiuti, ma che sia riconosciuto il nostro ruolo strategico nel sistema portuale e di partecipare attivamente ai processi decisionali".

m.v.v.