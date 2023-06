‘La contadina furba’ al giardino del gazebo

Nella serata di domani alle 21.15, nel giardino del gazebo di Russi (ingresso via Roma) verrà portata in scena ‘La contadina furba’, fiaba protagonista della narrazione itinerante avvenuta a San Pancrazio lo scorso ottobre (dalla raccolta ‘Fiabe di Romagna’ di E. Silvestroni , E. Baldini - volume primo , repertorio di Antonio Zaccaria), per la regia di Patrizia Abbate di Ideadanza.

Insieme all’associazione culturale ‘La Grama’, da anni impegnata in progetti di riscoperta e valorizzazione della fiaba si è pensato di ripresentarla a Russi visto il successo ottenuto a San Pancrazio.