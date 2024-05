La Contesa a Madonna delle Stuoie. Gara sofferta ieri al Pavaglione

È Madonna delle Stuoie il vincitore dell’edizione di quest’anno del Palio della Contesa Estense di Lugo, dedicata alla figura di Guglielmo Marconi nel 150° anniversario della nascita. Al secondo posto si è qualificato il Rione De’ Brozzi, poi Rione Cento e Ghetto. L’assegnazione del Palio, alla 54esima edizione, è avvenuto nel pomeriggio di ieri dopo la gara conclusiva e più attesa: il Palio della Caveja. Il tiro alla fune a 4 ha come sempre catalizzato l’attenzione del pubblico, accorso per tifare i vari rioni. La gara, tenutasi come da tradizione al Pavaglione ieri pomeriggio, è stata sofferta: delle 6 tirate previste, 4 sono finite con altrettante squalifiche, di cui 3 attribuite a De’ Brozzi e una al Ghetto. Il Palio della Caveja è stato vinto dal Rione Cento (15 punti), seguito da Madonna delle Stuoie (13), Contrada del Ghetto (12) e Rione De’ Brozzi (2). Al Rione Ghetto, vincitore della prima tirata del Palio della Caveja, è andato il 25esimo memoriale Valentino Sgubbi. Madonna delle Stuoie invece, aggiudicatosi la sesta tirata, ha ricevuto il memorial Francesco Abbondanzi. I Rioni hanno inoltre letto in modo congiunto un ricordo a Luigi Barlotti detto ’Smiccia’, storico ’zarlador’ di Stuoie scomparso 10 mesi fa.

Tornando al Palio della Contesa Estense, il punteggio finale, determinante per definire il vincitore, è la somma dei risultati nelle singole competizioni: il Palio degli Sbandieratori della scorsa settimana, quello dei Musici di sabato e il tiro alla fune di ieri.

Monia Savioli