La Contesa Estense cresce: più eventi

È tutto pronto per la Contesa Estense che prenderà avvio, a Lugo, il 13 maggio prossimo. Dopo l’assaggio di ieri, con la sfilata in costume storico dei quattro Rioni della città – dè Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie – verso la sede comunale dove si è tenuto il loro giuramento e la presentazione della manifestazione, il ’Palio 2023’ promette un’edizione in crescita con 9 giorni di eventi, 4 stand gastronomici e tanti, tanti eventi. Il primo si terrà il 6 maggio, alle 21, nel cortile della Rocca Estense, trasformato nel palcoscenico della cena medievale dedicata al periodo estense, con musicanti e intrattenimenti. "Dovevamo organizzarla nel 2020 – spiega il presidente dell’associazione Contesa Estense, Felice Pavan – poi il maltempo l’ha fatta saltare e dopo è arrivata la pandemia. Quest’anno, in caso di pioggia, la faremo ugualmente all’interno delle Pescherie della Rocca".

L’apertura della manifestazione è affidata, il 13 maggio, agli sbandieratori. Già dal mattino, la Rocca Estense sarà teatro di accampamenti militari e del mercatino di arti e mestieri, che torneranno anche nel weekend successivo. A partire dalle 20.30 nel piazzale del Pavaglione si disputeranno il 14° Trofeo sbandieratori e musici under 15, il 10° Palio Giovani Alfieri riservato sempre agli sbandieratori under 15, la prima edizione del Palio Sbandieratori under 18 e il 44° Palio Sbandieratori Grande Squadra. Domenica 14 si proseguirà con la 43° edizione del Palio dei Musici con brano libero di tamburi e chiarine e la seconda parte del 44° palio degli sbandieratori riservato all’esibizione del singolo, della coppia e della piccola squadra. Lunedì 15, giorno dedicato al Santo Patrono della città, S. Ilaro, si partirà alle 18 con la messa e la processione a lui dedicata alla Chiesa del Carmine, seguite alle 21 dal corteo storico di rievocazione del passaggio in città del Duca Borso d’Este, dall’elezione della Soave Creatura e alle 23.30 dallo spettacolo dei fuochi pirotecnici dalla Rocca.

Nelle serate successive, dal 16 al 20 maggio, si terranno eventi di vario genere – spettacoli di maghi, duelli, giocoleria con mangiafuoco e fachiri, coreografie con tessuti aerei, magie con sfere di cristallo e fuoco – affiancati da conferenze dedicate ad aspetti culturali e storici con un programma ancora da definire. Clou dell’evento sarà la 53° edizione del Palio della Caveja che, nel pomeriggio di domenica 21 maggio, infiammerà la tifoseria rionale. La manifestazione si chiuderà al termine del tiro alla fune, con l’assegnazione del Palio della Caveja, conquistato l’anno scorso dal Rione Ghetto, e, soprattutto, del Palio della Contesa Estense 2023, aggiudicato nel 2022 dal rione dè Brozzi, realizzato dall’artista Paola Imposimato e dedicato quest’anno al ’papà’ del Tricolore italiano, il lughese Giuseppe Compagnoni. "Cerchiamo ogni anno di far crescere la manifestazione per portarla a livelli sempre più elevati" sottolinea Pavan. Durante ognuna delle serate funzioneranno, a partire dalle 19, gli stand gastronomici delle Osterie rionali sotto ai portici del Pavaglione. Per la cena medievale occorre invece prenotarsi chiamando il 347 8727739.

Monia Savioli