La Contesa Estense riparte il 4-5 novembre

La Contesa Estense non si arrende e ci riprova. La manifestazione, interrotta il 16 maggio scorso a causa dell’alluvione che ha invaso la città, è pronta a riprendere il suo corso con un appuntamento del tutto speciale che si svolgerà a novembre e servirà a completare il percorso di gara della sua 44esima edizione. Gli ultimi dettagli del programma sono stati definiti nella mattinata di ieri, dopo l’incontro avvenuto fra i rappresentanti dei Rioni, il direttivo della Contesa e l’amministrazione comunale. Sabato 4 e domenica 5 novembre i quattro rioni della città – Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie – torneranno nel cuore di Lugo, nel campo di gara fornito da piazza Mazzini, interna al Pavaglione, per presentare i Rioni che hanno già vinto le varie specialità e per disputare il 53esima Palio della Caveja. Una sorta di ’edizione d’autunno’, come quella che venne organizzata per rompere la lunga sospensione imposta dal Covid un paio di anni fa e che serve ora a riallacciare le fila delle gare avviate e, fino ad ora, non ancora concluse.

Il programma, varato dal comitato direttivo della Contesa presieduto da Felice Pavan, prevede per la mattinata di sabato 4 novembre l’allestimento del palco, del campo gara e anche dei gazebo rionali che metteranno a disposizione del pubblico street food con possibilità di asporto. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, i cortei in costume d’epoca dei rioni faranno il loro ingresso nel piazzale del Pavaglione per dare corso alla presentazioni dei vincitori delle varie specialità, come il Palio dei Musici conquistato da Madonna delle Stuoie e quello degli Sbandieratori vinto da Brozzi, seguita dall’esibizione degli sbandieratori e dei musici.

Domenica 5 novembre sarà la grande giornata del tiro alla fune. Le squadre dei tiratori si confronteranno sul campo di gara per conquistare la Caveja e definire, con quest’ultimo importante punteggio, l’identità del vincitore della Contesa Estense e del suo drappo decorato quest’anno con l’immagine di Giuseppe Compagnoni. Il torneo della Caveja inizierà a partire dalle 15. Il tiro incrociato a quattro si svolgerà con la solita suspance fino alla proclamazione del vincitore e della successiva consegna del Palio finale. Anche in quella giornata saranno disponibili di gazebo rionali con il loro street food.

Monia Savioli