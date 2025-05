La Contesa Estense va al rione de’ Brozzi

Il palio della Caveja torna al rione Cento mentre il drappo della Contesa Estense va al rione de’ Brozzi. È così che, dopo una settimana di gare ed eventi, si è chiusa, nel pomeriggio di domenica in piazza Mazzini all’interno del Pavaglione alla presenza di almeno 5.000 persone, la 55esima edizione della Contesa Estense di Lugo.

Il colpo a salve che ha decretato l’avvio della prima delle sei tirate che compongono il palio della Caveja, tiro alla fune a 4 squadre contrapposte, è stato esploso alle 17.30, in ritardo di circa mezz’ora sull’orario previsto, per consentire all’ambulanza di soccorrere fra il pubblico, uno spettatore colpito da un malore. Soltanto una tirata, la seconda, si è svolta senza interruzioni. A definire i punteggi, infatti, sono state piuttosto le squalifiche inflitte dai giudici che per ben cinque volte hanno interrotto in anticipo la gara, sollevando la bandiera nera. A trionfare in questo modo è stato il rione Cento, con 14 punti seguito a parimerito dai rioni Madonna delle Stuoie e Ghetto con 11 punti e da de’ Brozzi, trionfatore nelle gare precedenti di musici, sbandieratori e soave creatura con 6 punti.

La classifica generale della Contesa Estense – che premia chi ha il punteggio inferiore sulla base delle regole di calcolo previste – ha visto quindi, sul primo gradino del podio, il rione de’ Brozzi che ha ottenuto con 6,5 punti il drappo della Contesa dedicato alla battaglia di Zagonara, vinto lo scorso anno da Madonna delle Stuoie, seguito da Stuoie con 7,2 punti, Cento con 9 punti e Ghetto con 10,30 punti.

Prima della consegna ufficiale del drappo sono stati assegnati anche altri tre riconoscimenti, il 22° Memorial Valentino Sgubbi al Rione Ghetto quale vincitore della prima tirata ed il 6° Memorial Francesco Abbondanti a Madonna delle Stuoie per aver primeggiato nella sesta tirata. Un premio speciale è stato consegnato dai responsabili della Contesa, per la prima volta, alle maestre di sfilata di ognuno dei Rioni presenti.

L’ultima delle giornate dedicate alla manifestazione è stata seguita dalla sindaca, Elena Zannoni che, in compagnia dell’assessore alla cultura, Gianmarco Rossato e del vicesindaco, Luigi Pezzi e del direttivo della Contesa guidata da Felice Pavan hanno consegnato i vari drappi. "Il bilancio di questa edizione non può che essere positivo – sottolinea il presidente di Contesa, Felice Pavan –. Il pubblico ha dimostrato di gradire le novità che abbiamo introdotto, a partire dalla cerimonia del giuramento organizzata quest’anno in orario serale all’interno della Chiesa del Carmine. Anche la scelta di portare l’elezione della Soave Creatura dentro al Pavaglione insieme al Corteo storico dalla Rocca al centro della Piazza si è dimostrata vincente. L’affluenza – continua – quest’anno è stata maggiore rispetto allo scorso anno. Ad attirare sono stati anche gli spettacoli organizzati fra settimana e la proposta delle Osterie allestite dai Rioni che, come sempre, riescono ad attrarre molto pubblico".

Monia Savioli