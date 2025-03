La coop Facchini Faenza: "estranea ai fatti"

In merito all’articolo ’Manodopera irregolare, coop sotto inchiesta’, pubblicato ieri a pagina 13, Luca Leonardi, presidente della Cooperativa Facchini Faenza precisa che: "Sappiamo che la cooperativa al centro delle indagini non è la nostra. Alcuni distratti lettori nell’interrogarsi su chi ’è stato’ potrebbero pensare a noi, essendo la cooperativa che mi onoro di presiedere molto popolare in città e attiva nel settore del facchinaggio da oltre 60 anni". La Cooperativa Facchini Faenza, "è completamente estranea ai fatti".