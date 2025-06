La Coop Montana festeggia i cinquant’anni

Oggi la Cooperativa Montana Vallesenio festeggia i cinquant’anni di vita alle 17.30 al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, un complesso che gestisce per conto del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Oltre ai soci e dipendenti saranno presenti il sindaco Maurizio Nati e rappresentanti delle associazioni di cooperative. Nata nel 1975 a Casola come Cooperativa forestale per la piantumazione, la potatura e il taglio del bosco la Vallesenio ha via via ampliato gli ambiti d’intervento.

"Oggi – spiega Edoardo Visani, direttore tecnico e presidente – con i nostri 32 soci e dipendenti ci occupiamo di lavori di manutenzione del verde pubblico e privato, forestazione e ingegneria naturalistica. Siamo specializzati nel pronto intervento per la riparazione delle condotte acqua e fognature e offriamo servizi di ristrutturazioni edili, progettazione e rifacimento giardini, oltreché sistemazione di strade e frane. Inoltre, dal Duemila gestiamo con tre o quattro persone il Giardino delle Erbe. Mi preme aggiungere che promuoviamo lo sviluppo socio economico del territorio favorendo la creazione di posti di lavoro e l’inclusione sociale investendo sulla formazione di giovani del posto con esiti molto positivi sulle nostre attività".

b.s.