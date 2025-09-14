La Cooperativa Agricola compie 80 anni

La Cooperativa Agricola Braccianti di Fusignano compie 80 anni. Fondata nel 1945 nell’immediato dopoguerra, quella, che è nota a tutti come Cab Fusignano, festeggia il prossimo giovedì 18 settembre i suoi primi 80 anni di storia. Lo farà con uno spettacolo che si terrà alle 18 all’auditorium Arcangelo Corelli dal titolo ‘Coltivare il futuro. Ottant’anni della Cab Fusignano’. Ideato da Alessandro Argnani e Laura Orlandini. Seguirà un incontro con Nicola Pondi, sindaco di Fusignano, Mauro Parisi, presidente della Cab, e la giornalista Chiara Brandi.

Era appena terminata la guerra e c’era la necessità di ricostruire il paese, bonificare e sistemare i terreni. Tutti lavori che venivano svolti a mano e, per questo motivo, all’inizio della sua storia la Cab era composta quasi esclusivamente da uomini. L’unico mezzo di lavoro presente in quegli anni era un cavallo, reduce di guerra, Pippo, che rimase con i soci della cooperativa fino al 1966 ed è il simbolo della Cab stessa. I primi 100 ettari di terra furono acquistati nel 1945 anche grazie a un contributo da parte del Comitato Naionale di Liberazione. Nel corso dei decenni la cooperativa ha sempre aumentato la terra posseduta e, oggi, sono circa 450 gli ettari di proprietà di cui 130 coltivati a biologico. Con le prime coltivazioni dei terreni entrarono in Cab anche tante donne e negli anni ‘60 si raggiunsero anche i 600 soci. In pratica ogni famiglia di Fusignano aveva un componente all’interno della cooperativa. Con l’arrivo della meccanizzazione e dell’industrializzazione, molti abbandonarono i campi per impiegarsi nelle fabbriche tessili in forte espansione, ma anche l’agricoltura cambiò. Nel 1991 la Cab Fusignano era l’unica in provincia di Ravenna a possedere una vendemmiatrice meccanica.

"Siamo una cooperativa di produzione lavoro – spiega il presidente, Mauro Parisi –. Con l’avvento di nuovi macchinari e l’innovazione, che ci ha sempre caratterizzato, siamo sempre riusciti ad avere quelle marginalità che ci permettono di perseguire il nostro scopo che è quello, appunto, di dare lavoro ai nostri soci".

Attualmente sono circa trenta i soci della Cab, mentre continua la ricerca e la sperimentazione di nuovi progetti, come quello della produzione di bambù, mentre all’orizzonte si profila l’agrivoltaico.

"La Cab ha 80 anni di vita – afferma Parisi –, è forte e in salute, proiettata al futuro con nuovi progetti innovativi e ambientali. Mantenendo sempre come punti di riferimento gli ideali che l’hanno fatta nascere e crescere: la libertà, la solidarietà e la democrazia interna".

Matteo Bondi