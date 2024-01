La coppia Bandoli-Tarroni dà voce al signor G

È in bilico tra teatro e canzone, proprio come piacerebbe al Signor G, lo spettacolo che il duo composto da Serena Bandoli e Fabrizio Tarroni terrò al Mama’S Club di Ravenna, questa sera alle 21.30. Non a caso si intitola ‘Se io fossi Gaber’ e propone un percorso tra monologhi e canzoni dello storico cantautore. La voce di Bandoli, accompagnata dalla chitarra di Tarroni, guida il racconto mettendo in evidenza quanto e come il pensiero di Gaber sia ancora sottile, sagace e attuale nell’epoca che stiamo vivendo, rivelando con ironia tutte le sue tragiche e comiche contraddizioni.

Serena Bandoli, non è la prima volta che vi cimentate con Gaber. Ma questa volta è diversa dal solito, giusto?

"Sì. Avevamo già fatto un lavoro sul noto cantautore nel 1999 ma prevalentemente incentrato su canzoni. Ci eravamo sempre ripromessi di tornare a fare qualcosa utilizzando anche alcuni suoi monologhi. E così, ci proviamo. Ma non è facile perché, personalmente, è la prima volta che mi misuro con i monologhi. Pur avendo fatto corsi di recitazioni, esco un po’ un po’ dalla mia zona di comfort che è la canzone…".

Tutto nasce dalla comune passione per Gaber…

"Esattamente. Con le canzoni, abbiamo sempre messo in evidenza più che altro la sua anima ironica, mentre con i monologhi si entra maggiormente nella sua poetica, nel suo modo di pensare e guardare alla realtà negli anni Ottanta e Novanta che, tutto sommato, è ancora attuale anche oggi".

Come e quando nasce il suo sodalizio con Fabrizio Tarroni?

"Quasi trent’anni fa. Lui aveva 19 anni e io 25. A presentarmelo fu suo padre che mi disse che suonava bene. Siamo stati il primo duo voce e chitarra sul territorio. Lentamente il nostro sodalizio è diventato un marchio di fabbrica, e quindi siamo diventati riconoscibili e molto apprezzati".

Cosa vi contraddistingue da sempre?

"In tanti continuano a chiederci qual è il nostro genere musicale. Ma non sapremmo rispondere, perché abbiamo un nostro modo di essere e di fare che travalica qualsiasi tipo di definizione. Poi è chiaro che il nostro repertorio spazia principalmente dalla canzone francese e alla canzone d’autore italiana e questo ci ha permesso di fare tante tournée anche all’estero".

Il vostro è anche un ritorno al Mama’s…

"Un ritorno fortemente voluto per presentare questo nuovo progetto. Abbiamo già suonato tante volte nel club ravennate che si distingue per la grande attenzione verso la musica e gli artisti. In sottofondo non ci sono persone che mangiano e parlano e, quindi, è il posto giusto per presentare uno spettacolo a metà strada tra teatro e canzone".

Tra le sue attività c’è anche l’insegnamento all’Officina della Musica. Le piace?

"Molto. Confrontarsi con i giovani è sempre stimolante, così come il cercare di trasmettere parte della mia esperienza e passione. Però il richiamo del palco dove cantare davanti al pubblico è sempre il primo amore".

