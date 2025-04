La coppia coronata giovedì a Ravenna. Sulle tracce di Dante, di Byron e dei mosaici

Cresce l’attesa per la giornata ravennate di Carlo e Camilla e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giovedì la città romagnola vivrà una ribalta internazionale, grazie a una copertura mediatica che si annuncia imponente. I sovrani d’Inghilterra visiteranno Galla Placidia, ammireranno i mosaici di San Vitale, si aggireranno (la sola Camilla) fra le stanze del museo dedicato al poeta britannico Byron (foto). Sarà poi Ermanna Montanari (co-direttrice artistica del Teatro delle Albe), a leggere la preghiera di San Bernardo alla Vergine, incipit del canto XXXIII del Paradiso alla presenza di Re Carlo III e della Regina Camilla. Tutte tappe condensate in cinque ore (gli orari degli spostamenti non sono stati, per ovvie ragioni di sicurezza, diffusi). A proposito di sicurezza, anche domani è prevista una riunione in prefettura per fare il punto della situazione. Saranno centinaia gli addetti a questo settore che giovedì saranno operativi (senza dimenticare il lavoro preparatorio di questi giorni), grazie a una collaborazione con le forze di polizia local e gli staff di Quirinale e Buckingham Palace. Inevitabili disagi per i cittadini, ai quali sarà comunque garantita la possibilità di vedere da vicino le figure istituzionali. Il Comune di Ravenna ha istituito il divieto di sosta in diverse strade del centro già dalle 16 di domani (e fino alle 18 di giovedì).