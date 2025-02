La Corelli apre la stagione

Con il concerto ’Tra Acqua e fuoco’, in programma alle 21 di stasera alla Pieve Thò di Brisighella, La Corelli apre ufficialmente la sua nuova stagione. L’orchestra, sotto la direzione di Chiara Cattani al clavicembalo, eseguirà due capolavori del repertorio barocco: la ’Water music’ e la ’Suite per i reali fuochi d’artificio’ di Georg Friedrich Handel. Due composizioni iconiche che evocano il legame con gli elementi primordiali, simboli di trasformazione, energia e creatività. La ’Water Music’, scritta per accompagnare un corteo di imbarcazioni sul Tamigi, evoca l’essenza mutevole dell’acqua, mentre la ’Suite per i reali fuochi d’artificio’, composta per celebrare la fine della Guerra di Successione austriaca, incarna l’energia trasformativa del fuoco, segno di potenza e rinnovamento.

Biglietto intero a 10 euro (ridotto a 7 euro per gli under-12 e ingresso omaggio sotto i 6 anni). Info: biglietteria@lacorelli.it