La Correttrice di Manzoni, Domani l'Autrice al Caffè Letterario di Ravenna

Domani, alle 18, il Caffè Letterario in via Diaz 26 ospiterà in collaborazione con la libreria Dante di Longo, Emanuela Fontana, autrice del libro ‘La correttrice’ edito da Mondadori che verrà intervistata dal noto giornalista del TG3 Linea notte Maurizio Mannoni.

L’autrice nel libro rievoca la vita della fiorentina Emilia Luti (Firenze, 29 giugno 1815 – Milano, 7 gennaio 1882), che fece l’istruttrice domestica in alcune famiglie aristocratiche milanesi, tra cui in quella della figlia di Alessandro Manzoni. Fu così che conobbe lo scrittore, che in quel momento stava preparando una ristampa dei suoi Promesi Sposi in un’edizione illustrata e riveduta nella lingua per avvicinarla ancora di più a un fiorentino capace di parlare a tutti. Quasi per scherzo, Manzoni sottopose a Emilia qualche frase, e impressionato dalle sue osservazioni cominciò a mandarle dei bigliettini per chiederle aiuto; a quel punto i due finirono per rileggere e correggere insieme l’intero romanzo.