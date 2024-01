La corsa ai biglietti all’Alighieri: "Qui alle 7, chi lo sente il freddo?"

Anche quest’anno è stata una questione di minuti. Sì, perché arrivare prima degli altri ha fatto la differenza. In ’palio’, diciamo così, c’erano i nuovi abbonamenti alla stagione di Teatro Comico dell’Alighieri; ad organizzarla è Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione col Comune (info: accademiaperduta.it). Gli uffici per sottoscrivere l’abbonamento aprono alle 10, ma c’è chi si è mosso per tempo, come il ravennate Stefano Visani: "Sono arrivato davanti al Teatro Alighieri alle 7.15, e c’erano già due persone. Ho deciso di abbonarmi perché mi è piaciuto il programma della stagione teatrale". Visani intendere assistere agli spettacoli insieme alla moglie.

"Per passare due ore ridendo. Se si guardano i telegiornali, viene solo voglia di mettersi le mani nei capelli". Giocare d’anticipo, come nel calcio, è fondamentale. "Lo scorso anno venni alle 8 e non riuscii a comprare i biglietti. Per accontentare tutti dovrebbe esserci qualche replica". I posti a disposizione sono 31, due dei quali in platea. "Sono in vendita – racconta più di un presente –, perché è morta la titolare dell’abbonamento". Neanche a dirlo, sono i più ambiti. "Sono arrivata alle 8.30. Ero abbonata nel 2022 e la rassegna mi era piaciuta molto, mentre l’anno scorso non sono riuscita a comprare i biglietti", racconta Marilena, che per affrontare meglio l’attesa ha fatto amicizia con Giovanna, che si è presentata all’Alighieri alle 7.45. "Il freddo non ci spaventa", dicono ridendo. "Io non sono mai stata abbonata alla stagione di spettacoli comici – spiega Giovanna –. In passato all’Alighieri ho assistito a tanti spettacoli e concerti, penso a quelli di Giorgio Gaber negli anni ’70".

Marilena: "Compro ogni tanto i biglietti per gli spettacoli di prosa. Di recente ho visto ’Trappola per topi’". Albino e Rosaria, marito e moglie di Ravenna, alle 7 erano già in via Mariani. Albino è parecchio critico: "In passato mi è capitato di andare via a metà spettacolo". "Io sono già abbonata, sono qui per far abbonare mio marito", aggiunge Rosaria. Federica era qui alle 8. "Se in passato la programmazione mi ha convinta? ’Nì’. Quest’anno poi per niente". E allora che ci fa qui con 0°? "Bella domanda", sorride. "Mi incuriosisce lo spettacolo di Vanessa Incontrada (il 21 marzo), mi piace come persona". Alfonsa Collamarino, originaria di Napoli, critica il sistema di assegnazione degli abbonamenti: "Sono arrivata alle 8.20 e per il comico è il mio primo tentativo. Trovo sbagliato, per la cultura, che una volta messa la bandierina sull’abbonamento poi lo si possa portare avanti per anni. Non è educativo questo rinnovo automatico. E poi l’Alighieri è piccolino. Ma sa, il mio parametro è il San Carlo di Napoli (ride)".

l.b.