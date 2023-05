La cozza protagonista da giovedì, con stand e piatti per tutti i gusti

’La cozza di Cervia in festa’ e ’C’è Sport e Benessere’ uniscono le forze. Da giovedì a domenica, in città, saranno quattro giorni di divertimento, gusto e benessere. Saranno presenti stand gastronomici, con piatti, assicurano gli organizzatori, "che fanno venire l’acquolina in bocca". A questo si aggiungerà "un’atmosfera elettrizzante grazie a sport, concerti e spettacoli. Le nostre cozze, regine della tavola, fresche e biologiche, sono il regalo più prezioso del nostro Adriatico". Si potranno gustare negli stand o in piatti della tradizione e gourmet proposti dai ristoranti. Si potranno ammirare esibizioni mozzafiato, dalla slackline all’hidrofoil, dal basket alla danza e partecipare ai laboratori gratuiti nell’area olisticadedicata. Prevista anche musica dal vivo.