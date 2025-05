La cozza regina per tre giorni

Parte oggi l’edizione 2025 della Cozza di Cervia in Festa, festa delle cozze prodotte nel tratto cervese di Adriatico con piatti per tutti i palati. Fino a domenica sarà protagonista nel Borgomarina, lungo il porto canale e nel centro storico. Una tradizione marinara che torna puntuale ogni anno: dalla cura e attenzione dell’allevamento in tutte le sue fasi, alla raccolta e pulitura del frutto di mare sulle cozzare di Cervia, fino alla preparazione di ricette sane e prelibate. Circuito gastronomico nei ristoranti del Borgomarina e Stand gastronomico sotto la Torre San Michele per la Cozza di Cervia in Festa. Tre giorni in cui, dalle 10 alle 24, la scelta sarà tra eventi gastronomici, musicali e culturali.

Si inizia con il Circuito Gastronomico della Cozza: i ristoranti del Borgomarina e del centro saranno protagonisti, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare la cozza coltivata a 3 miglia dalla costa in ogni modo e maniera. E poi mercatini e artisti di strada, per tutta la via di Borgomarina. Torna anche il concorso per eleggere Miss Cozza: è uno degli eventi più attesi della festa, che vedrà le candidate sfidarsi per il titolo. Musica anche all’interno dello stand in piazzale Aliprandi: stasera insieme a Mirko Casadei, domani a pranzo con i Trapòzal e i Pitoni a cena. Domenica chiuderanno l’evento i Trapòzal e gli Esodati. La festa sarà animata da concerti e spettacoli musicali nell’area della Torre San Michele: oggi è in programma il concerto de ’Gli Esodati’ alle 20 e spettacoli della scuola di ballo ’Alba Dance Academy’; domani alle 21 è previsto il musical ’Il canto del mare’. Chiuderanno domenica ’I Brillanti Sparsi’ con il loro concerto alle 21 anticipati alle 17 dai balli di ’Country Cervia’.

Nelle tre giornate, a partire dalle 18 sotto la Torre San Michele, saranno offerti aperitivi a base di cozze, per permettere ai visitatori di godersi la serata in un’atmosfera rilassata e conviviale. Una festa dedicata al palato, nello stand gastronomico, nei ristoranti del borgo e del centro con menù a base di pesce e cozze. Torna anche Borgomarina Vetrina di Romagna, un’occasione in più per fare shopping tra le bancarelle del mercatino che caratterizza il borgo dei pescatori tutti i giovedì sera d’estate.

Ilaria Bedeschi