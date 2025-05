La crescita in ’Un’Odissea Teen’

Prosegue a pieno ritmo l’Iberian focus di Polis Teatro Festival di Ravenna, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic/ ErosAntEros. Oggi alle 19 all’Almagià (via dell’Almagià 2), la compagnia catalana ’La Mecànica’ presenta, in prima nazionale, lo spettacolo ’Un’Odissea Teen’, un’esperienza teatrale immersiva, che fonde performance fisica dal vivo e tecnologia digitale per creare un viaggio indimenticabile per adolescenti e adulti. Al centro dell’esperienza c’è innovativa app Kalliôpé, creata dalle leggende del teatro spagnolo La Fura dels Baus - Fundació Èpica, che utilizza i telefoni cellulari del pubblico come catalizzatori dell’interazione. Questa esperienza accattivante è pensata per tutti coloro che stanno navigando o hanno navigato nei mari tumultuosi dell’adolescenza.

La giornata si conclude (ore 21, Teatro Rasi) con lo spettacolo, selezionato tramite il bando nazionale In-Box 2024, Sei la fine del mondo (letteralmente) (foto) di Annachiara Vispi, con Valentina Ghelfi e Selene Demaria. Performance multidisciplinare che unisce parola, corpo e video per raccontare il pensiero ecofemminista. Due donne interagiscono l’una con l’altra e con una serie di video proiettati alle loro spalle. Illustrano una caricatura del nostro mondo: supermercati colmi di carne di mucca dove i nostri amati cani non possono entrare; lavorare per pagare medici che ci dicono che dobbiamo lavorare meno, e lezioni di yoga per aiutarci con lo stress. Un po’ performance art, un po’ satira, questo progetto vuole investigare le strutture che gli esseri umani hanno creato, e provare a immaginarne altre.

Biglietti: intero 15 euro - Carta Giovani Nazionale 7 e Under30 5.