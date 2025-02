"La criminalità è l’apice, la base è il degrado"

I residenti sono esasperati. Ieri il comitato Nuova Isola San Giovanni ha inviato l’ennesima lettera di fuoco, indirizzata all’assessore alla Polizia locale Eugenio Fusignani. "Ormai siamo stanchi e stufi di ripetere sempre le stesse cose da ben più di dieci anni. Siamo un comitato apolitico, non sappiamo chi di noi sta da una parte piuttosto che dall’altra, ma davanti a queste evidenze siamo tutti d’accordo – si legge –. Non abbiamo bisogno di nasconderci, di fare scaricabarile, di compiacere nessuno. Vogliamo solo attenzione e rispetto. E chiariamo: non è solo questione di sicurezza. La sicurezza è l’apice. La base di tutto è il degrado". Il comitato parla di persone straniere e non che "passano ore e ore qui intorno ad ascoltare musica a tutto volume, bere e urinare anche contro i portoni dell’Isola, e anche peggio, farsi canne, stare contro i portoni che hanno le accensioni automatiche degli ingressi in base alla presenza di qualcuno, a volte giocare a pallone, fanno le gare in bici sotto i portici nonostante i dissuasori, lasciano sportizia ovunque. Oppure litigano, scazzottano e urlano".

I residenti fanno poi l’elenco dei problemi: "L’ascensore Pallavicini/Darsena è fermo dai primi di marzo del 2024. Il vetro è stato spaccato. Abbiamo inviato le foto di quello che accadeva lì l’estate scorsa. Gente che ci dormiva, che si riuniva a bere o farsi canne anche a notte fonda". I residenti citano anche i due lecci davanti a San Giovanni Evangelista che hanno "distrutto la pavimentazione", chiedono interventi sui ciclisti che usano i marciapiedi e sul traffico in via Carducci e di mettere della sabbia nel "’gabbiotto in acciaio’ dei giardini di viale Pallavicini, dove il terreno è intriso di urina", e nello stesso punto "un faro che si accenda alla presenza di qualcuno". Infine domandano "pattuglie a piedi almeno dalle 17 la sera". Negli anni, in realtà, per volere del Comune nella zona si sono moltiplicati i controlli della polizia locale e sono state installate le telecamere. Provvedimenti che per i residenti non sono sufficienti, dal momento che accusano l’assessore di "non aver fatto nulla": "Non dovremmo essere seccati?"