La crisi dei nostri fiumi dovuta alla poca neve

In secca, o alimentati da piogge pronte a causare piene improvvise: la crisi dei fiumi romagnoli comincia molto più a monte delle città adagiate sulla via Emilia e delle campagne della bassa flagellate nel 2023 e nel 2024 da tre alluvioni. Il dato che più rende evidente quanto la crisi climatica abbia modificato il dna di Senio, Lamone, Montone, Ronco e Savio è quello relativo ai cumuli di neve, assottigliatisi a velocità impressionanti negli ultimi anni. I cumuli nevosi in Appennino sono sempre stati il vero ‘motore’ dei fiumi: il loro formarsi, e poi il lento disciogliersi nel corso dei mesi primaverili, hanno consentito ai corsi d’acqua che sfociano sul litorale ravennate di avere quel flusso regolare che ha consentito agli abitanti di queste terre di fondare attività economiche fiorenti. Adesso tutto è cambiato: a disegnare un quadro impietoso sono i numeri raccolti nel suo studio da Cecilia Magnani, ora ricercatrice per l’Università Ca’ Foscari di Venezia e per l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr.

Nell’inverno 2011-2012 l’estensione massima di territorio regionale ricoperto dalla neve toccò i 22mila chilometri quadrati: valori poi archiviati quale un capitolo della storia che sembrerebbe ormai chiuso. Nel 2015-16 non si andò oltre i 3480 km quadrati, record negativo poi aggiornato l’inverno successivo (1960 km2) e in quello 2018-19, quando l’estensione massima di neve in Emilia-Romagna toccò appena i 642 km quadrati: meno dell’equivalente del territorio del comune di Ravenna. Da Arpae segnalano come l’estensione delle nevi non sia l’unico parametro chiave in termini di riserve idriche a servizio del fiumi: se le calde temperature fanno sciogliere la neve velocemente ecco che i corsi d’acqua perdono comunque quella che dovrebbe essere la loro costante fonte di alimentazione. Parimenti, se tra una nevicata e quella successiva la neve ha il tempo di sciogliersi, ecco che i cumuli, pur in presenza di nevicate, faticano a formarsi. Tutto ha origine nell’atmosfera: nel suo rapporto IdroMeteoClima Arpae evidenzia come nel fatidico 2023 lo zero termico abbia fatto registrare "il valore più elevato della serie statistica, pari a 3005 metri sul livello del mare, di poco superiore a quello del 2022". È quindi sempre più sottile la fascia di nubi all’interno della quale le temperature sono sufficientemente basse per consentire alla pioggia di cadere sotto forma di neve.

In trent’anni lo zero termico si è alzato di 228 metri, evidenzia Arpae: un’enormità. Ma se ad alimentarli in futuro saranno esclusivamente le piogge, per quanto ancora Senio, Lamone, Ronco, Montone e Savio potranno essere definiti "fiumi", e non "fiumare", quali quelle che discendono al mare dall’Appennino calabrese, o wadi analoghi a quelli del Maghreb, e come tali soggetti a periodi di secca in assenza di piogge e a piene devastanti in occasione delle grandi precipitazioni? Fare previsioni non è semplice: da Arpae fanno notare come i cumuli di neve dell’Appennino romagnolo vivano una crisi meno grave che altrove: gli omologhi sull’Appennino piacentino e parmense, ad esempio, sono sempre stati alimentati dalle perturbazioni atlantiche, ormai riscaldatesi troppo per dare vita a importanti riserve di neve; gli accumuli romagnoli sono invece originati dalle correnti continentali in arrivo dall’Europa centrale, meno soggette al riscaldamento climatico.

Per quanto insomma i numeri disegnino un trend a precipizio, la neve sui monti romagnoli sembrerebbe avere, rispetto a quella dell’Appennino emiliano occidentale, una chance in più. Ma il 2024 non lascia spazio all’ottimismo: da Arpae segnalano come i mesi da gennaio a marzo siano stati sostanzialmente privi di neve. A febbraio, a Gaggio Montano, nel bacino del Reno, gli esperti di Arpae trovarono, anziché la neve, delle pratoline fiorite.

Filippo Donati