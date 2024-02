La crisi del settore agricolo: "Europa e Governo intervengano"

Legacoop Romagna condivide le ragioni di chi manifesta civilmente per il diritto a una giusta remunerazione del lavoro agricolo. Le proteste di questi giorni, spiega l’associazione, "per l’ennesima volta hanno messo in evidenza le storture a cui è sottoposto il lavoro dei produttori agricoli di base, come ormai denunciano da anni le cooperative che li associano. Il tema fondamentale è il reddito delle aziende agricole". Per recuperare forza, l’Unione Europea "deve mettere in campo politiche di governo dei mercati contro la speculazione, la concorrenza sleale e per una transizione ecologica che non gravi sui più deboli. Ma anche il Governo italiano deve rispettare gli impegni presi, come il ripristino dell’esenzione dall’Irpef per il reddito degli agricoltori, già chiesto da tutte le associazioni in occasione della Legge Finanziaria. Si tratta di scelte positive, ma non ancora sufficienti, poiché tanto resta da fare, per esempio rispetto alle deroghe annunciate dalla Commissione europea sui terreni incolti". C’è una evidente "crisi di redditività che costringe le aziende a diventare più grandi ed a dedicarsi maggiormente alle colture estensive, per sopravvivere".