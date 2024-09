La crisi della Cmc, chiesto il fallimento. Ma dall’azienda pronto un piano per il credito

Ora si chiama liquidazione giudiziale. Anche se i più conoscono questo passaggio con il termine usato dalla vecchia procedura: fallimento. La sostanza delle cose non cambia: perché è quanto ha chiesto la procura di Ravenna per la Cmc - sigla che sta per ‘Cooperativa muratori & cementisti’ -, storico colosso delle costruzioni fondato nel 1901 con sede a Ravenna ma con commesse in tutto il mondo e con 863 dipendenti.

La richiesta, che affonda in carenze riscontrate nel pagamento dei creditori come fissato nel concordato preventivo con continuità aziendale omologato dal tribunale di Ravenna il 29 maggio 2020, risale a settimane fa: tanto che in merito, l’udienza con i vertici societari è stata celebrata l’11 luglio scorso. Di fatto la questione è rimasta finora appannaggio degli ambienti di settore passando ad alta quota sulle teste della maggior parte dei ravennati e non solo.

Da parte sua, la cooperativa ha già attuato le contromosse per cercare di tamponare una richiesta che potremmo definire di portata epocale. Da una parte ha depositato domanda per avviare una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (la data è quella del 24 giugno). E dall’altra ha fatto ricorso al tribunale per vedersi confermate le misure protettive (28 giugno): quelle cioè che impediscono ai creditori di compiere in questo delicato momento azioni a discapito dell’azienda.

Nel primo caso, la richiesta ha coinvolto la camera di commercio di Ravenna e Ferrara per la nomina di un esperto indipendente "che agevoli le trattative con i creditori", si legge nel documento a firma degli avvocati Valerio Di Gravio, Silvio Lecca e Giuseppe Della Casa: la scelta è ricaduta sulla commercialista milanese Stefania Chiaruttini la quale, dopo avere accettato l’incarico il 26 giugno, entro ottobre dirà se c’è margine o meno. Mentre per quel che riguarda il secondo fronte, si è in attesa che il tribunale si pronunci.

Il capitale sociale di Cmc ammonta (dati al 31 dicembre scorso) a più di 5 milioni e 273mila euro, cifra detenuta - si legge nel documento - da 98 soci cooperatori e da un socio sovventore. In quanto ai creditori, sono alcune migliaia sparsi in tutto il mondo. I soli dati però non ci dicono nulla sulle ragioni che hanno proiettato Cmc prima attraverso un concordato, chiesto nel 2018 e omologato dopo approvazione dei creditori; e poi al centro di una richiesta di fallimento. Uno "stato di tensione economico-finanziaria - così lo ha definito la società - riconducibile principalmente a una serie di eventi di natura esogena, cioè non dipendenti dalla cooperativa".

La lista comprende la crisi da covid19 del 2020, "non contemplata nel piano di concordato depositato nel dicembre 2019", con conseguente sospensione dei lavori per diversi mesi e ritardi nell’acquisizione di nuove commesse; e poi l’inflazione alla ripersa delle attività nel 2021-2023; e ancora "l’aumento imprevedibile" delle materie prime; e l’impossibilità a ricorrere ai fondi emergenziali della normativa covid perché la difficoltà finanziaria era cominciata prima del 31 dicembre 2019.

Tra le varie difficoltà elencate - in questo caso per l’approvazione dell’esercizio di bilancio 2022 arrivata solo a giugno 2024 -, figura anche un attacco informatico del 2023 che "ha compromesso il funzionamento dei sistemi aziendali per alcuni mesi".