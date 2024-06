La Crus e Meganoidi. Che estate al Bagno 36

Compie dieci anni la rassegna “Peter Pan 3D”, sulla spiaggia del Bagno 36 di Marina di Ravenna. La kermesse, curata da Luigi Bertaccini, torna da metà giugno a fine agosto il mercoledì sera. Tra gli ospiti ci saranno figure con un piglio più classico come Filippo Graziani che sarà intervistato da Lorenzo “Lerry” Arabia, autore del libro dedicato al padre Ivan, con un set acustico il 19 giugno.

Altra esperienza inedita sarà lo spettacolo teatrale curato da un musicista amatissimo, Max Collini, voce degli Offlaga Discopax, che presenterà “Storie di antifascismo senza retorica”, travolgente, ironico e spietato.

Ci saranno inoltre due date uniche per la regione: i La Crus ritornati con il grande disco “Proteggimi da ciò che voglio” (17 luglio) e i A Toys Orchestra (7 agosto), anche loro con un nuovo album “Midnight again”, e una serie di concerti sold out in giro per l’Italia.

Per quanto riguarda i ritorni, saranno di nuovo al Peter Pan i Meganoidi il 31 luglio per celebrare il ventennale del loro brano manifesto “Zeta reticoli”, mentre il 27 giugno ci sarà la serata dedicata alla nuova musica romagnola vedrà il concerto di Giacomo Toni assieme alla sua 900 band al completo.

Ritorneranno inoltre le storiche “lezioni di storia del rock” curate da Bertaccini, dedicate a Clash, Bob Marley e alla Scuola dei Cantautori Genovesi, accompagnate, oltreché da parole, video e immagini, anche da band e artisti che si esibiranno dal vivo rendendo le serate speciali.

Si conferma, infine, la collaborazione con la rassegna hip hop “Under Fest” anch’essa giunta alla decima edizione, e molte sorprese.

L’anteprima di Peter Pan 3D, il 10 giugno, vede invece ospite Luca De Gennaro, che presenterà il suo libro dedicato al grunge e intitolato ‘Generazione alternativa’.