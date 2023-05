La culla della vita ci riporta indietro nel tempo

di Paolo Casadio

Ammetto la mia sorpresa nell’apprendere che anche Ravenna, dopo Bologna e Piacenza, dal 10 giugno avrà la sua ’culla per la vita’ presso la parrocchia della chiesa di santa Maria del Torrione di via Fiume Abbandonato. Sita in un luogo facilmente accessibile, priva di telecamere per garantire l’anonimato a chi se ne servirà, munita di sensori e rilevatori di peso per avvertire, nel breve lasso di tempo di alcuni secondi, i volontari in collegamento telefonico. Chi arriva prenderà il neonato per metterlo in sicurezza e consegnarlo alle strutture del pronto soccorso dell’ospedale per i successivi e necessari protocolli medici, per poi affidarlo ai servizi sociali per le pratiche adottive.

Perché la mia sorpresa? Perché si tratta null’altro che della ’ruota dei bastardi’, quella ruota incassata e girevole presente nei portoni di quasi tutti i monasteri femminili, nata in origine per accogliere le offerte dei fedeli. In altre regioni è stata chiamata anche ’ruota degli esposti’ oppure ’ruota della vergogna’, ma la sua funzione era la medesima. Al tempo in cui i bastardi erano rifiutati dalla comunità, la ruota è stata sia il mezzo che ne ha consentito la sopravvivenza, sia anche la fotografia di una società – com’era quella ravegnana nel 1800 – in cui la ricchezza era concentrata nelle mani di poche famiglie nobili, e per il resto del popolo c’era miseria che costringeva spesso all’abbandono dei neonati. Ne scrisse quella mirabile penna russiana, purtroppo prematuramente scomparso e oggi del tutto dimenticato, che apparteneva a Mario Battistini, classe 1931, nel suo romanzo (da leggere!) edito da Longo e intitolato appunto ’La ruota dei bastardi’. Un racconto sviluppato sulla scorta di ricerche documentali e testimonianze d’epoca che diviene spaccato di vita e storie della Ravenna ottocentesca. Ma, appunto, sto parlando di due secoli fa.

Le cose sono cambiate – o almeno pensavo lo fossero – e oggi la puerpera che sceglie di rinunciare al figlio ha possibilità e strutture a cui rivolgersi, servizi che la seguiranno, senza che occorra ripristinare la ruota e i cognomi come Sperandio, Diotallevi, CasadioCasadei, Casagrande e altri. Eppure ritorna la ruota. Per carità, sempre meglio della morte certa di un abbandono nel cassonetto, ma l’impressione amara di un regredire del valore attribuito alla vita, del presentarsi di nuove condizioni di povertà estrema, è forte.