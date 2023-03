La cultura in affanno Dal Comune meno soldi per Mar e Classense "Necessario tagliare"

La Biblioteca Classense e il Mar riceveranno meno trasferimenti dal Comune (complessivamente 460mila euro), ma potranno assorbire i ‘tagli’ con i fondi provenienti dalla legge regionale 18 oppure dai finanziamenti Unesco e altro ancora. Ne ha parlato ieri l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia durante la riunione della commissione consiliare presieduta da Chiara Francesconi e chiamata a discutere dei bilanci di Classense e Mar. Su questo tema avevano già avuto modo di esprimersi in maniera critica, i partiti e le liste civiche di opposizione durante la riunione della commissione sul bilancio comunale che è in discussione in questi giorni. Per quanto riguarda la Biblioteca Classense, il trasferimento di fondi dal Comune sarà di 800mila euro, 340mila in meno rispetto al 2022. Se questi sono i tagli, Sbaraglia ha sottolineato il valore delle due assunzioni che la Classense andrà a fare e che calmiereranno la riduzione dei fondi. In più ci saranno diverse entrate: 40mila euro dalla legge regionale 18, 65mila come previsione degli incassi derivanti dalla gestione dell’area dantesca, 20mila da servizi bibliotecari, 10mila dalla Fondazione della Banca del Monte. Il Mar riceverà dal Comune 280mila euro, 120mila in meno rispetto ai 400mila del 2022. Anche in questo caso, ha spiegato l’assessore, ci sono entrate che figurano nel bilancio del Comune e non in quello del Mar ma che ricadranno su quest’ultimo. E’ il caso dei fondi Unesco per la Biennale del Mosaico, che consentiranno al museo di incassare 150mila euro per eventi espositivi legati alle opere musive. Inoltre, 42mila euro arriveranno dalla legge regionale 18, 60mila da incassi della biglietteria e un trasferimento dalla Fondazione della Banca del Monte.

A proposito di Mar, Sbaraglia ha ricordato che è prossima la riapertura delle collezioni di mosaico moderno e contemporaneo, mentre in autunno verrà proposta una mostra dedicata alle opere di Alberto Burri.

"Il contesto di bilancio generale in cui si trova ad operare il Comune, in particolare per il 2023 – ha sostenuto l’assessore - ha imposto un ridimensionamento della spesa corrente che ha investito tutti i settori, non solo quello culturale. In questo quadro la riduzione dei trasferimenti in ambito culturale è stato un fenomeno che, seppur non operato in maniera lineare, ha in qualche modo coinvolto tutti i soggetti, sia pubblici che privati con cui e attraverso cui il comune opera. Consideriamo questa una fase delicata e contiamo di poter nel tempo tornare a disporre di dotazioni di bilancio più in linea con quelle degli anni passati".

