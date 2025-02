Sabato 22 febbraio si terrà il secondo appuntamento dell’iniziativa ’La cultura ospite in Residenza’. Questa rassegna di eventi, organizzata da febbraio a settembre dalla cooperativa In Cammino/Consorzio Blu, mira ad aprire le strutture residenziali per anziani alla comunità. Alle 16, presso la Casa di riposo Lega-Zambelli di Brisighella, in via F.lli Cardinali Cicognani, l’editore Mauro Gurioli, legato alla storia locale, presenterà il ’Volume del padre’, opera che raccoglie tradizioni e usanze mensili della Romagna di un tempo.