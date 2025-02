La cultura ospite in Residenza. Incontri nelle strutture

La cultura come ponte tra comunità: al via il ciclo di eventi ’La cultura ospite in Residenza’. Sarà la lettura della rassegna stampa condotta dal sindaco di Faenza, Massimo Isola, e dall’assessore al Welfare, Davide Agresti, a inaugurare il ciclo di iniziative ’La cultura ospite in Residenza’. Il progetto, promosso dalla cooperativa In Cammino, è stato pensato per rafforzare i legami tra la comunità locale e le sue strutture. Il primo appuntamento, intitolato ’Colazione e lettura dei quotidiani e settimanali’, è in programma sabato 8 febbraio alle ore 10 a Villa Stacchini, in viale Stradone a Faenza. Durante l’evento, il sindaco Isola e l’assessore Agresti offriranno una lettura condivisa delle notizie locali, commentando e arricchendole. A conclusione dell’incontro, i partecipanti potranno gustare una colazione offerta dalla cooperativa Botteghe e Mestieri. Nato per rispondere alle difficoltà vissute dagli ospiti e dagli operatori durante la pandemia da Covid e le recenti alluvioni, il progetto mira a creare occasioni di socialità e cultura. Da febbraio a settembre si susseguiranno 13 appuntamenti che spazieranno tra musica, letteratura, pittura, storia locale e dialetto. Ogni incontro vedrà la partecipazione di artisti, scrittori, storici e altri protagonisti della cultura locale. Il prossimo appuntamento sarà il 22 febbraio alle 16 presso la Casa di riposo Lega-Zambelli di Brisighella, in via F.lli Cardinali Cicognani dove l’editore Mauro Gurioli presenterà il ’Volume del padre’, un’opera che raccoglie tradizioni e usanze mensili della Romagna di un tempo. Per informazioni scrivere una mail: a: medri.s@consorzioblu.it.