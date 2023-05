La cultura sfregiata Devastato l’archivio di Carlo Zauli Danni in biblioteca

di Filippo Donati

È attraverso via Croce, trasformata nella notte fra il 16 e il 17 maggio in un torrente in piena, che le acque del Lamone hanno invaso corso Garibaldi, formando un lago in corrispondenza di piazza San Francesco. E proprio in quel breve tratto di poche centinaia di metri l’alluvione ha lasciato sulla città uno defli sfregi più gravi. Le acque del Lamone sono infatti penetrate con una violenza impressionante dentro il Museo Carlo Zauli, lo scrigno dove da vent’anni sono conservate le opere e gli archivi dell’artista icona della ceramica faentina. L’alluvione si è fatta largo ovunque: nella sala conferenze, nei laboratori, e in particolar modo nel piano interrato, dove erano conservati gli archivi di Zauli legati alla sua attività nel mondo del design, e collezioni dei materiali che utilizzava negli anni ‘70, parte dei suoi studi su materia e terre.

Qui l’acqua ha invaso il piano interrato per quasi due metri d’altezza. "Nascoste sotto il livello dell’acqua ci sono molte delle celebri ‘zolle’ di nostro padre", spiegano i figli Matteo e Monica Zauli, "oltre a varie opere in gres. Era conservata lì anche l’opera in assoluto più importante del nostro museo, e cioè la scultura in porcellana di Sueharo Fukami intitolata ‘Oltre l’orizzonte’". Un’opera dal valore sentimentale inestimabile per Matteo Zauli e le sue due sorelle, testimonianza del legame umano che si era cementato fra loro padre e Fukami – il ceramista forse più noto al mondo, almeno per quanto riguarda la porcellana – oltre che un attestato di stima del Giappone nei confronti della ceramica faentina. Ma i danni nel museo sono anche strutturali: l’irrompere dell’acqua ha spostato una cabina per la smaltatura pesante diversi quintali, il cui camino, nel deviare dal proprio asse, ha squarciato il tetto. Le argille contenute nei sacchi che Carlo Zauli aveva accumulato nel corso di una vita si sono disciolte nell’acqua, formando uno strato di fango compatto che ha livellato l’intero cortile interno.

Poco più lontano, la violenza del Lamone si è fatta largo anche dentro la chiesa di San Francesco: "l’acqua, arrivata a un metro e quaranta nelle sacrestie, ha accumulato le panche della chiesa l’una addosso all’altra", spiega Pietro Franco, uno dei frati del vicino convento. A fare le spese dell’alluvione è stata anche la biblioteca Manfrediana: la sezione Letteratura, posta a livello di piazza delle Erbe, è stata invasa da mezzo metro d’acqua, che ha danneggiato irrimediabilmente tutti i volumi dei primi tre livelli degli scaffali, migliaia di libri: "Resti non rari e neppure antichi, potremo riacquistarli", spiegano lo storico bibliotecario Fabiano Zambelli e il suo collega, ora in pensione, Giorgio Bassi, "ma che sono però quelli più richiesti de letti". Le acque hanno sommerso anche l’emeroteca, dove fortunatamente non erano conservati gli elementi più pregiati, e la Sala ragazzi, in cui da decenni sfogliano le loro prime pagine tanti bambini. "Non riesco a guardare", mormora Giorgia Plachesi, bibliotecaria impegnata nelle attività con i più piccoli. "Serviranno anni perché la Manfrediana torni com’era".