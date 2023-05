La cura attraverso l’arte, un catalogo racconta la storia dell’Azienda sanitaria

Alle 18, nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2, per il ciclo di incontri letterari del Centro relazioni culturali del Comune, ci sarà la presentazione del catalogo della mostra ‘La cura attraverso l’arte. Opere dal patrimonio storico e artistico Ausl Romagna’. Il volume, edito da FP Ravenna con la realizzazione grafica di Filippo Farneti, ripercorre la storia della costituzione della raccolta d’arte di Ausl Romagna. All’incontro, coordinato da Anna De Lutiis, intervengono Sonia Muzzarelli e Paolo Trioschi, curatori del volume e della mostra ‘La cura attraverso l’arte’. Ingresso libero.