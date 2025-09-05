La danza accende la città

Oggi si apre, a Ravenna, la 27esima edizione del festival ’Ammutinamenti’ dedicato alla danza contemporanea e di ricerca. Questo il progra,mma della giornata. Il Festival prende il via in piazza San Francesco (ore 17.30, ingresso gratuito), nel cuore della città, con il danzatore e coreografo spagnolo Álvaro Murillo che presenta ’8 km en mula’, in collaborazione con Red Acieloabierto. A seguire due due intense performance dei coreografi libanesi Christophe Al Haber con ’Fragmentation’, in cui indaga la disconnessione e la riconnessione del corpo con se stesso e con lo spazio circostante in una danza che gioca con l’immobilità e con un dinamico movimento animalesco (ore 18.15, Giardino Deserto Rosso, ingresso gratuito), e Samer Zaher che con la performance ’Ancestral Echoes’ mette in discussione l’idea di purezza e autenticità culturale abbracciando il concetto di molteplicità e ambiguità come posizione politica (ore 20, area esterna Artificerie Almagià, ingresso gratuito).

Samer Zaher, danzatore e performer di teatro fisico, si forma al Beirut Physical Lab. Mescolando Dabke, Bollywood, Voguing e improvvisazione, esplora il corpo come luogo di memoria e resistenza creando forme ibride che sfidano il rigido schema dell’identità. Gli spettacoli dei due artisti libanesi sono realizzati in collaborazione con Solidarity in Motion, rete di soggetti che collaborano a un programma di sostegno e supporto rivolto ad artisti e artiste provenienti da Paesi coinvolti in emergenze sociali e in stato di guerra.

Di grande impatto visivo ed emozionale l’installazione Boxes del gruppo di ricerca UnterWasser, opera di teatro visuale che fa immergere gli spettatori in piccoli mondi poetici attraverso un’installazione di scatole che contengono al loro interno micro- spettacoli e giochi interattivi, (dalle ore 18.30 alle 20 e dalle ore 20.30 alle 22 - Artificerie Almagià, in collaborazione con Teatro del Drago, ingresso a 5 euro).

Dalle ore 22 (all’Almagià, ingresso grfatuito) ad arricchire questa edizione, la sezione musicale a cura di Norma APS: tra le esplorazioni sonore che fondono le trame del math rock con le vivaci cavalcate del funk degli Ananhash e le sonorità new wave e post-punk degli Edna Frau, le due band ci trasporteranno in un travolgente viaggio sonoro.