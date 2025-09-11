La danza racconta il presente ’Superstella’ di Pagani al Rasi

La vetrina della giovane danza d’autore del Network Anticorpi XL, il Festival Ammutinamenti, prende il via oggi (ore 17.30, Artificerie Almagià) con Davide Tagliavini che presenta la performance ’That’s all’: fisicità, cambiamenti di stato e colore, diversi sfidanti in lizza per conquistare un posto innescano un gioco fatto di guizzi e inviti, aperto alla trasformazione e all’imprevedibilità. Davide Tagliavini è coreografo, danzatore e performer. A seguire (ore 19 e 19.30) le sale del Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna ospitano ’Dive’ di Nanouk. "La maggior parte di noi è affetta dalla sindrome del pesce rosso – spiega Nanouk –, rimaniamo nella nostra boccia di vetro, escludendo il diverso e limitando la percezione del mondo" . Nanouk nasce nel 2021 dalla collaborazione tra Linda Pasquini, Marianna Basso e Daniel Tosseghini. Alle 20.45 la Vetrina si sposta al Teatro Rasi per la performance dal titolo ’Graziosissimo’ di Laura Gazzani. Il lavoro prende ispirazione dal metodo del maestro di balletto Enrico Cecchetti, che esplora il “port de bras”, gesto codificato della danza classica (nello specifico, il passaggio delle braccia per le posizioni di base della danza classica), mostrando come possa integrarsi nella nostra esperienza quotidiana. A seguire, sempre al Teatro Rasi, il coreografo Pietro Angelini presenta ’Rmx’, creazione che nasce da una riflessione sul mito di Narciso e indaga la relazione tra l’essere umano e la propria immagine rappresentata, una metafora della società della performance, in cui siamo tutti autori e fruitori, produttori e consumatori. La prima giornata di Vetrina si conclude (Teatro Rasi) con la perormance ’Superstella’ di Vittorio Pagani (foto). Tra le domande che pone: ’Cosa vuol dire creare danza al giorno d’oggi? L’atto creativo può veramente ignorare giudizio esterno ed esperienza personale?’.