La danza racconta Rossini

Celebra la figura artistica e umana di Gioachino Rossini, lo spettacolo Rossini Ouvertures della Spellbound Contemporary Ballet - con le coreografie di Mauro Astolfi - , in scena stasera alle ore 21 al Teatro Masini di Faenza per la rassegna Danza. "In questo spettacolo – racconta lo stesso Astolfi – ho immaginato una grande parete, la parete dei ricordi di Rossini, dove nascondeva, dove archiviava il suo cibo, i suoi vini, la casa dove ospitare I suoi grandi amici e compositori, ma anche la gente comune con la quale amava scherzare, giocare e condividere tutti gli aspetti della sua vita. Questa “parete” è stata immaginata come una proiezione della sua mente, piena di sportelli, di ripiani, di nascondigli, una parete che separava un mondo dall’altro".

Nelle sue lunghissime notti, "sempre più insonni, Rossini viveva ormai in due mondi, che a momenti si avvicinavano, quasi si toccavano, e solo la sua infinita capacità di creare, la sua passione per il godimento fisico, sensoriale, per la cucina, per il sesso, riuscivano momentaneamente ad anestetizzare quello che stava accadendo nel suo corpo e nella sua mente". Prenotazioni telefoniche (054621306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket; prezzi: da 29 a 16 euro + ddp;

informazioni: 054621306 e www.accademiaperduta.it