La danza senza limiti di Marianna Troise

È all’insaziabile passione di Marianna Troise per una danza forte e leggera – e per l’acrobazia, le arti visive, la poesia, la parola e gli incontri con artisti, critici, gente di strada… – che è dedicato il nuovo appuntamento di Ravenna Festival con il Progetto RIC.CI, ideato e diretto da Marinella Guatterini e votato a dare risalto e rimettere in moto la memoria della danza italiana degli anni Ottanta e Novanta. Oggi alle 21 al Teatro Alighieri, è in scena ’Fragili film / Solo agli specchi’, scorcio riassuntivo di un’attività polimorfa e poliglotta nel quale la parola della poetessa Milli Graffi s’imbeve nel movimento e ne è imbevuta. Marianna Troise – il cui fiuto l’ha resa, già negli anni Settanta, un pilastro della contemporaneità teatrale in Campania, ma con molti addentellati in musei e gallerie d’arte anche all’estero – scrive: "Il gioco dello specchio continua, più intrigante che mai; non è più solo il mio riflesso che vedo, ma le sue parole saccheggiate che mi ritornano (in)contro, cariche del mio gesto, aggredite dalla mia esuberanza. Nel gioco dei contrasti percorro una pista già nota e vado... al mio ritorno".

"La mia operazione – prosegue l’artista – è stata quella di saccheggiare le parole di Milli Graffi e unirle alle mie, svuotarle del loro primo significato e regalargliene un altro. La sezione orizzontale di questo gioco al rimbalzo è il ‘momento dell’altrove’, della finzione scenica che cattura il progetto della parola e lo tradisce in un effetto che lo tradisce nel suo prodursi".

Per informazioni e prevendite utilizzare i seguenti recapiti: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: posto unico numerato 15 euro (ridotto 12); under 18: 5 euro.