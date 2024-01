La Darsena cresce. Un nuovo pontile in legno. Adatto anche ai disabili

Un pontile per le imbarcazioni in Darsena, collegato alla passerella di legno lungo il Candiano. Il progetto, in ballo già da qualche anno, è in dirittura d’arrivo ora: il cantiere è partito e la conclusione dei lavori è prevista nei primi giorni del mese di marzo. Ad occuparsene è Autorità portuale, a cui il Comune ha chiesto di assumere il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento dopo che il ministero ha messo a disposizione i fondi necessari (circa 500mila euro) grazie al programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, emesso dalla Presidenza del consiglio nel 2016. E così Ap ha redatto il progetto esecutivoa partire dal progetto preliminare originale elaborato dal Comune e lo scorso luglio la società Nautilus srl si è aggiudicata il cantiere, con la consegna dei lavori a ottobre.

Ma come sarà la nuova passerella? Partiamo col dire che vi si accede dalla passerella di legno – dalla ’prima parte’, quella già aperta dal 2020 – dove da anni all’incirca di fronte all’Almagià è stato predisposta una rampa per l’accesso all’acqua con un cancellino. Il pontile sarà metallico, con passerelle basculanti in funzione delle variazioni di marea. L’intera opera sarà realizzata in acciaio zincato per quanto riguarda le parti emerse, mentre nelle zone a contatto con l’acqua o che potrebbero venire più facilmente a contatto con l’acqua è previsto un trattamento aggiuntivo di protezione con un ciclo di verniciatura per ambiente marino. La pavimentazione sarà costituita da doghe in legno resistenti all’ambiente marino, in modo che risulti in continuità col contesto e con la passerella pedonale.

L’obiettivo è creare una struttura che possa garantire una modalità sostenibile di accesso all’acqua, abbattendo le barriere architettoniche. In una nota Autorità portuale spiega che il pontile galleggiante sarà privo di barriere architettoniche, in modo da essere facilmente fruibile per persone di ogni età e abilità, ovviamente compatibilmente con le condizioni di marea nella testata del Candiano. "Il nuovo pontile potrà essere l’occasione per nuove possibilità d’uso – scrive Ap – e anche per una futura eventuale concessione di spazi acquei della Darsena di città con finalità di interesse pubblico, ricreativo e imprenditoriali in genere".