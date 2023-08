La Darsena del Sale dona 18mila euro

Non si ferma la solidarietà a favore del progetto ‘Assieme per la Salina’ di Cervia, dedicato alla ripresa del comparto duramente colpito dall’alluvione dello scorso maggio. Sono passati tre mesi, ma la sensibilità di cittadini e turisti per contribuire alla rinascita delle Saline continua. Ieri è stata la Darsena del Sale di Cervia a donare oltre 18.000 euro al progetto. Alla consegna dell’assegno simbolico, e a versamento avvenuto, erano presenti il sindaco di Cervia Massimo Medri, il presidente del Parco della Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti e l’imprenditore Leo Cavalli, vincitore del bando di gestione della Darsena del Sale e Luigi Falchieri del team eventi. "Con grande gioia il nostro gruppo è riuscito a donare una bella cifra al Parco della Salina di Cervia, attraverso il contributo delle donazioni dei residenti e l’organizzazione di una serata che definirei "epica". Il 1° luglio scorso abbiamo chiamato nomi di grande calibro come Marco Bizzarri, Alberta Ferretti ed Elisabetta Franchi per ‘smuovere le coscienze dei nostri clienti’. La risposta che abbiamo avuto mi riempie di gioia e li ringrazio nuovamente per essersi messi a disposizione della serata benefica organizzata sulla pedana in acqua della Darsena – spiega Cavalli. - Il sale è il cuore di questa comunità, è l’origine di questo territorio, è l’elemento essenziale della storia e della nostra location. Eravamo la ‘cassaforte dell’oro bianco’ di Cervia, lo siamo stati per oltre 300 anni e lo saremo sempre con il nostro spirito".

Durante l’alluvione di maggio "la Darsena del Sale è stata ’risparmiata’ mentre il Parco della Salina è stato devastato. Era doveroso mettersi a disposizione per aiutare e sono contento del risultato. Un augurio al Parco della Salina per una pronta ripartenza. Abbiamo tutti bisogno che il sale di Cervia torni a trainare l’economia turistica di questo territorio". L’emergenza alluvione ha reso necessaria la nascita, in tempi veloci, dell’associazione ‘Assieme per la Salina’. Fra i soci fondatori, oltre al Parco della Salina di Cervia, ci sono anche il Parco del Delta del Po e le Terme di Cervia. L’associazione ha tenuto a battesimo la raccolta fondi dedicata alla ricostruzione ambientale ed economica della Salina. Nel frattempo, per chi vuole, si può continuare a sostenere la raccolta fondi tramite una donazione all’ IBAN IT 27S0627023615CC0150308403 inserendo la causale ‘Assieme per la Salina’. Una bella mattinata di solidarietà, che si aggiunge alle altre che la comunità ha organizzato, per una raccolta fondi avvenuta in uno dei magazzini del Sale che rappresenta l’anima della città legata al sale, alla sua lunga tradizione e all’importanza economica che ora come allora mantiene.

Ilaria Bedeschi