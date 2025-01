"La Darsena ha potenzialità"

"Ho iniziato a lavorare nel quartiere nel 2006, quando aprimmo l’attività i pregiudizi erano tanti, noi li abbiamo ignorati e abbiamo avuto ragione". Antonella Zauli per anni ha lavorato in un locale in via Trieste e il quartiere continua a frequentarlo. "Appena arrivata – ricorda – seguivo tutti i progetti di ristrutturazone legati alla Darsena, mi chiedevo quanto ci vorrà per realizzarli? Così mi sono data un tempo, 15 anni, ora sono passati e non tutti quei progetti sono realtà, allora ho spostato un po’ più in là l’asticella. Però ci credo, molto è stato fatto e sono sicura che la riqualificazione della Darsena si porterà dietro tutto il quartiere, da entrambi i lati di via Trieste".