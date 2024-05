La delegazione Lions in visita sollecita il recupero della Torraccia

Domenica scorsa, in occasione della loro Festa di Primavera, una delegazione del Lions- Bisanzio ha visitato la Torraccia, ospitata dal presidente della C.A.B. Ter.Ra. Fabrizio Galavotti, per conoscere il monumento e rendersi conto del suo stato di conservazione. Carlo Zingaretti ne ha raccontato la storia ricordando come sia l’unica “fotografia” rimasta di come fosse il territorio ravennate prima degli interventi che spostarono a sud il corso dei fiumi Ronco e Montone. La delegazione Lions ha poi potuto constatare lo stato di degrado esistente e la necessità di sollecitarne il recupero, per il quale svolgerà una campagna di sensibilizzazione nei limiti delle sue prerogative e disponibilità.