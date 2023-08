La denuncia degli ambientalisti "Fogna scarica nel Lamone"

"Oltre 260 tonnellate di liquami scaricati direttamente nel Lamone ogni giorno". La denuncia è di un esponente dell’associazione Faenza Eco-Logica che ha presentato una segnalazione ai carabinieri Forestali, Arpae e all’assessorato all’Ambiente. Lo scarico è in Borgo, davanti alla rotonda che incrocia Via Silvio Pellico, Via Torretta, Via Ugo Piazza, Via Cimatti e scarica tramite la fogna andata distrutta dalle alluvioni di maggio. Ci sono acidi, liquami, saponi. Manca anche la saracinesca col rischio di in certo allagamento in caso di normali piogge.

"Arpae – spiega – é prontamente intervenuta e dopo verifiche congiunte col sottoscritto affermano che potrebbe esserci un guasto all’impianto di sollevamento o trattarsi di una delle fogne fantasma già segnalate dai Comitati alluvionati e invierà il suo rapporto agli organi competenti. Si stima che il liquido inquinante immesso da questa fogna sia di circa 34 litri al secondo".

"Cosa si aspetta a intervenire e a emettere un’ordinanza che vieti per esempio di usare l’acqua del Lamone per uso irriguo?".