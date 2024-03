La denuncia di una mamma: "Mio figlio rapinato da ragazzini"

"Mio figlio ed il suo amico tredicenne hanno subito una rapina alle 18.30 da un gruppetto di 5/6 ragazzini in piazza delle Erbe. Ovviamente, ho chiamato immediatamente la polizia". Inizia così il post tramite il quale una donna residente a Faenza ha pubblicamente denunciato un episodio che sarebbe accaduto domenica pomeriggio in una zona del centro città a pochi passi dalla centralissima piazza del Popolo. Un episodio che vede coinvolti alcuni giovani e per il quale si è reso necessario l’intervento della Polizia di Stato del commissariato di Faenza. Stando a quanto si apprende i fatti si sono svolti domenica pomeriggio in piazza Martiri della Libertà, comunemente nota come ‘piazza delle Erbe’, dove alcuni ragazzi avrebbero estorto a due tredicenni alcuni spiccioli. Non è chiaro se con la forza o con le minacce, e fino a ieri non era stata sporta formale denuncia al commissariato manfredo, ne alle altre forze di polizia. L’attenzione però in città resta alta, soprattutto dopo i recenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria che hanno fatto seguito ad altri gravi episodi consumatisi in città e aventi per protagonisti in negativo alcuni giovani maggiorenni di età compresa tra i 23 e i 30 anni. Questioni che certamente saranno oggetto di relazione nel corso del prossimo incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Prefettura di Ravenna e calendarizzato tra qualche giorno.