La denuncia di una minorenne: "Violentata durante la festa". Ma la procura chiede di archiviare

La ragazza, una studentessa 16enne ravennate, aveva riferito di essere stata violentata da ubriaca a una festa pur cercando di resistere. Le persone con cui si era confidata subito dopo, avevano in effetti confermato il fatto che si trovasse in particolare stato di turbamento. L’indagato invece, anche lui ravennate e minorenne, aveva parlato di rapporto consensuale. E gli amici entrati in stanza, non avevano notato alcuno stato di alterazione della giovane.

Versioni opposte e inconciliabili sulla base delle quali la procura dei minorenni di Bologna ha di recente chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto per violenza sessuale aggravata ritenendo che "gli elementi raccolti non siano sufficienti per esercitare l’azione penale con buona ragionevole prognosi di condanna". In particolare secondo il pm Caterina Sallusti, tutto dipende dalle "modifiche introdotte per effetto della legge ’Cartabia’" là dove "v’è il dubbio in relazione alla responsabilità dell’indagato".

Una richiesta che farà discutere visto che contiene elementi che la stessa procura bolognese ha inquadrato di opposta lettura tanto da avere pronosticato un "esito assolutorio" con quella formula che i magistrati usano qualora ritengano la prova insufficiente o contraddittoria (530 II comma).

I fatti risalgono a inizio di maggio 2024. Tutto era accaduto alle porte della città: avrebbe dovuto essere una festa in casa tra pochi amici; e invece quella notte la ragazza si era ritrovata in una festa, seppur privata, con molte persone e all’interno di un locale pubblico: là dove quel giovane di alcuni mesi più grande, che lei non conosceva di persona, a suo dire l’aveva violentata. In incidente probatorio davanti al gip Chiara Alberti, la ragazza, tutelata dall’avvocato Aldo Guerrini, aveva ribadito le accuse fatte a caldo davanti ai carabinieri. Era presente, ma in un altro punto del tribunale felsineo, anche il giovane ravennate indagato (è difeso dagli avvocati Giovanni Focaccia e Cristina Ingoli). Secondo la 16enne, lui - senza avere mai manifestato particolare interesse verso di lei - l’aveva presa per un braccio accompagnandola al piano di sopra peraltro aiutandola con le scale: lei stessa lo aveva avvertito di avere bevuto troppo tanto da avere addirittura avuto bisogno di sedersi. Dei momenti a seguire, aveva restituito ricordi avvolti dalla nebbia, vuoti di memoria: se non la certezza di essere stata abusata nonostante gli avesse chiesto di smettere.

Nella sua richiesta, il pm ha fatto presente che nessuna delle persone sentite, ha confermato "lo stato di alterazione" della giovane. Né gli esami in ospedale lo hanno evidenziato: anche se "ciò potrebbe essere dovuto al tempo trascorso". Di sicuro le dichiarazioni della minore "circa la violenza subita, risultano coerenti e trovano riscontro" nelle parole dell’ex fidanzato che lei aveva chiamato subito dopo. E dell’amica che ne aveva "notato un rilevante stato di turbamento". Che dire poi della testimone che quella notte l’aveva vista "piangere su un muretto". Da ultimo un’altra testimone il giorno dopo ne aveva ricevuto la confidenza sulla "violenza sessuale subita". Per contro - prosegue il documento - l’indagato ha negato la coercizione e lo stato di alterazione di lei. E, oltre a lui, coloro che, tra i suoi amici e pure uno degli organizzatori della festa, quella sera erano entrati nella stanza o avevano bussato alla porta, avevano escluso lo stato di alterazione della 16enne. Dichiarazioni che - per il pm - "avvallano l’ipotesi di una consumazione consensuale del rapporto, introducendo il ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’indagato".

Andrea Colombari