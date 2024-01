La Deposizione di Jacopone da Faenza torna in Pinacoteca dopo il restauro

Dopo un complesso lavoro di restauto durato alcuni mesi è di nuovo esposta nella Pinacoteca Comunale la grande pala con la Deposizione dalla Croce di Jacopone da Faenza.

Da ieri l’opera restaurata si può di nuovo ammirare. Jacopone, così chiamato perché probabilmente era di stazza imponente, è una delle glorie artistiche faentine: figlio d’arte, apparteneva infatti a una dinastia di pittori molto attiva in città che inizia con il padre, Giovanni Battista Bertucci il Vecchio, lo zio Girolamo, e continua con figure di rilievo nel panorama cittadino come il nipote Giovanni Battista il giovane. Ma la sua figura è tutt’altro che locale, perché già nei primi decenni del Cinquecento era pittore assai stimato in Italia, attivo in importanti campagne decorative a Ferrara, a Ravenna e a Roma, dove si trasferisce forse già intorno al 1520.

Lo storiografo aretino Giorgio Vasari nel 1568 lo menziona tra i maestri di Taddeo Zuccari. Jacopone infine ritorna a Faenza, dove rimane fino alla morte e dove continua a produrre lavori di grande impegno, tra i quali la Deposizione per l’Oratorio di San Rocco (1552-1553) e l’Incoronazione della Vergine, e nella parte inferiore la Disputa sull’Incoronazione della Vergine e Santi Benedetto, gli evangelisti Giovanni e Matteo, San Giovanni Battista e san Celestino papa per la chiesa dei Celestini firmata e datata 1565 (entrambe nella Pinacoteca Comunale di Faenza). Tutta l’impresa che riguarda il restauro della Deposizione, compreso il trasporto della monumentale opera, alta quasi quattro metri e larga oltre 2 metri, è stata finanziata da un generoso donatore, lo svizzero Auguste de Castelbajac. Questo mecenate ha voluto fare un regalo a Faenza, alla sua arte, e tra le molte opere della Pinacoteca Comunale che hanno bisogno di un intervento di conservazione, ha voluto che a beneficiarne fosse l’indiscusso capolavoro dell’artista faentino.

I lavori sono durati circa tre mesi e sono stati svolti a Firenze da Alberto Dimuccio per la parte lignea, e Luisa Landi e Debora Minotti per la superficie pittorica.

Il legno del supporto, costituito da ben 11 tavole una sopra l’altra, col tempo si era deformato causando cadute di colore che erano state fermate con toppe di carta giapponese. Jacopone aveva eseguito l’opera nella sua piena maturità, dopo aver visto un bel po’ di mondo: aveva lavorato a Ferrara con artisti come Battista Dossi e Girolamo da Carpi, a Ravenna dove aveva affrescato la cupola di San Vitale, e a Roma dove aveva partecipato alla decorazione di Castel Sant’Angelo.

Aveva anche studiato bene le antichità classiche e le stampe di Dürer, e conosceva tutte le novità: per esempio, gli affreschi di Raffaello nelle Stanze Vaticane, e quelli Michelangelo nella Cappella Sistina. "Il restauro della Deposizione di San Rocco – spiega il sindaco di Faenza Massimo Isola – è stato un grande regalo a Faenza da parte di Auguste de Castelbajac, un mecenate straniero che si è interessato alla nostra Pinacoteca Comunale e che ringrazio anche a nome della cittadinanza".