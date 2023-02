La dichiarazione d’amore di Cetty per il mosaico

Alle 18 di oggi, alla sala D’Attorre di via Ponte Marino 2 a Ravenna, per il ciclo degli Incontri letterari del Centro relazioni culturali, si terrà la presentazione del libro di Cetty Muscolino: ‘Mosaico-Una dichiarazione d’amore’, (Il Vicolo edizioni). "Le tessere musive si raccontano – scrive l’autrice nell’introduzione – e con parole garbate e piene di sentimento ci aiutano ad osservarle più in profondità, ci invitano ad entrare in comunicazione. Dopo che molti hanno parlato e molti altri ancora parleranno, diamo ora la parola a loro, protagoniste e generatrici di uno spettacolo che da molti secoli rende Ravenna unica al mondo".

Si tratta di un libro raffinatissimo, una lode straordinaria alla bellezza e alla natura, in tre lingue: italiano, inglese e giapponese. Otto poesie che vedono protagoniste le tessere musive dei mosaici parietali ravennati che si raccontano attraverso le differenti cromie.

Cetty Muscolino è stata direttrice del museo Nazionale di Ravenna, della scuola per il Restauro del mosaico e responsabile dei Servizi educativi, nel cui ambito ha progettato e realizzato corsi ed eventi per la formazione degli insegnanti e per gli studenti della scuola dell’obbligo e delle materne. Dei numerosi interventi di restauro si segnalano quelli degli affreschi di Sant’Agostino a Rimini, della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca, dell’Aula capitolare dell’Abbazia di Pomposa, della sala di Tobiolo e degli affreschi staccati a Casa Romei, Ferrara, dei rilievi marmorei del Tempio malatestiano di Rimini, dei mosaici parietali dei monumenti Unesco di Ravenna.