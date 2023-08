La difesa: "Clamorosi equivoci Decisione sbagliata e ingiusta"

La replica di Guerra non si è fatta attendere. In particolare la sua posizione è stata manifestata, attraverso una nota, dal suo avvocato Claudio Maruzzi. "Le consigliere dell’ordine dei veterinari che hanno deciso di radiare il loro collega Mauro Guerra - vi si legge in riferimento al fatto che tutto il consiglio disciplinare fosse composto da donne (sei) -, sono responsabili di una gravissima decisione che non può non essere vissuta dal mio assistito, come una evidente ingiustizia e una ignobile persecuzione volta ad eliminarlo dal mercato".

Per il legale di è trattato di "una decisione chiaramente presa in un contesto non sereno, e ’motivata’ secondo canoni del tutto estranei alla logica, al buon senso e al diritto, ove si pensi che – interpretando maldestramente un precedente smentito dalla costante giurisprudenza - vengono ritenute prove schiaccianti della responsabilità disciplinare del dott. Guerra, le risultanze delle indagini della Procura, frutto di clamorosi equivoci e numerose trasfigurazioni della realtà, come dimostreremo al processo penale che inizierà il 19 settembre prossimo, ove potremo finalmente mettere a disposizione del giudice le prove dell’innocenza del mio assistito, cosa che è stata negata (nessun testimone della difesa è stato ammesso), o totalmente trascurata, come il fondamentale apporto offerto dal nostro consulente, un autorevole rappresentante dell’accademia bolognese". L’avvocato ha infine fatto presente che "la decisione non produce per ora nessun effetto in attesa della decisione del Consiglio della Commissione Centrale che deciderà sul ricorso che presenteremo quanto prima".

Ovvero la radiazione non significa cioè lo stop automatico dell’attività: non si tratta cioè di una misura cautelare ma di una sorta di sentenza (disciplinare) di primo grado che, come tale, entro 30 giorni potrà essere impugnata alla Cceps, la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Se ciò dovesse accadere (è praticamente nulla la possibilità che Guerra si lasci sfuggire l’impugnazione lasciando passare in giudicato), fino alla sentenza della Cceps, la radiazione rimarrebbe sospesa. A quel punto le strade sono due: o il provvedimento viene annullato; oppure viene confermato: in questo caso, pure di fronte a un eventuale ricorso in Cassazione, scatterebbe lo stop al lavoro.