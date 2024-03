La difesa dei capanni storici: "Se li togliete vengono via le dune"

"I capanni danneggiano le dune? Nulla di più falso; il fronte dei capanni, come è successo nel mio caso, crea una duna dove la spiaggia era assolutamente piatta". Silvio Gordini, 78 anni, per 40 anni presidente dell’associazione dei capannisti, ribalta la tesi dell’amministrazione comunale secondo la quale i capanni sarebbero responsabili del danneggiamento delle dune. "Ma questa tesi non è che la sostengo io, la sostiene la Capitaneria di Porto in una vecchia lettera all’associazione in cui espressamente diceva che se togliete i capanni vengono via le dune", spiega Gordini. Non si placa in città la polemica sulle dune e se la petizione on line su change.org ha raggiunto le 700 firme, affiorano testimonianze e prese di posizione che vanno nella direzione contraria di quella indicata dalla Giunta comunale che ha ordinato l’abbattimento dei 74 capanni che ancora insistono tra la pineta e il mare della costa tra Punta Marina e Casal Borsetti. E che se non vengono abbattuti pagheranno una sanzione di 10mila euro.

"In questi oltre 70 anni abbiamo avuto rapporti con Capitaneria di Porto, Forestale, Regione Emilia-Romagna, e con tutti abbiamo raggiunto ragionevoli intese, accordi sempre rispettati, e, contrariamente a quanto la ragione potesse ipotizzare – attacca Gordini – proprio l’Ente teoricamente più vicino ai cittadini, il Comune ha decretato la fine di questa tradizione che per molti rappresentava l’unico momento di riposo e di contatto col mare. Un turismo povero, che non fa aperitivi o feste sulla sabbia ma si limita ad una sedia sdraio e a un ombrellone non interessa a questa amministrazione comunale". Gordini ha il diritto di uso di un capanno a Marina Romea collocato tra il bagno Pola e il Marisa. "Prima del 30 aprile stiamo valutando di fare ricorso al Tar e poi, se perderemo, saremo effettivamente costretti ad abbatterli. Ma nel frattempo c’è anche il rischio che un monitoraggio della Capitaneria, vista l’esistenza dei capanni, porti ad un verbale da 400 euro. Insomma – attacca Gordini – c’è un accanimento contro questi capanni dopo che un ordine del giorno del Consiglio comunale, adottato all’unanimità, li aveva indicati come bene storico-culturale da tutelare". A nulla sono fin qui valse petizioni e interventi di varia natura: "il ragionamento, il colloquio con i cittadini, gli strumenti di negoziato, non fanno parte del Dna di questa Amministrazione, che dimostra sia un atteggiamento punitivo/repressivo sia anche la mancanza di conoscenza della storia di questa realtà".

Giorgio Costa