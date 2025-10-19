La difesa del Mordani. I genitori si mobilitano: "Questa è una storia che non va cancellata"

Dentro alunni, futuri alunni, genitori e maestri partecipano al consueto open day autunnale, fuori grembiuli e striscioni appesi alle finestre e sul cancello la scritta. "Da 180 anni il Mordani è la nostra storia. Non cancellatela". Terminate le attività, maestri, bimbi e genitori escono tutti insieme con in mano cartelloni, bandiere, trombette e fischietti. Il portone si chiude e inizia la manifestazione (presenti anche esponenti di FdI, promotori di una petizione salva-scuola). Solo cinque giorni prima del tradizionale e atteso ‘open day’ di ieri, l’Amministrazione ha annunciato che la scuola elementare più antica della città – dove però nel 2025 non si è riusciti a formare una classe prima – sarà trasferita nei locali della scuola media Guido Novello. Il posto del Mordani lo prenderà la media San Pier Damiano così da dismettere l’edificio di via Ghiselli, il cui affitto grava sul bilancio comunale.

Da via Filippo Mordani circa 200 persone tra adulti e bambini arrivano in corteo in piazza XX Settembre, fermandosi sotto le finestre di Palazzo Merlato. Qui intonano i cori "Giù le mani dal Mordani", "Cambiate i piani, non la Mordani", poi raggiungono Piazza Kennedy. "Questa scuola elementare – spiega l’insegnante Catia Gori, dal 1992 al Mordani –, è nata 180 anni fa per alfabetizzare la popolazione e contrastare l’ignoranza e la sudditanza. Ha sempre cercato di restituire agli alunni un valore simbolico del luogo. La pedagogia dei luoghi è fondamentale. Abbiamo bambini di tutto il mondo che si siedono nell’aula di Roberto Bachi, che inciampano su quel sanpietrino della Memoria, che studiano nelle stesse aule di Antonio Patuelli o Bruno Benelli. Qui si insegna l’importanza di costruire un dialogo corale. Dialogo che invece ci è mancato in questa vicenda e questo ci addolora. Bisogna tentare di costruire una fine dignitosa di un percorso". Al Mordani sono iscritti 125 alunni in sette classi. Il docente Andrea Serri spiega: "In piazza Caduti manca la mensa, c’è un cortile minuscolo e manca un’entrata dedicata. Servirebbero tanti lavori. Le esigenze dei bambini di 6 anni non sono quelle di un ragazzino di 12".

Monica Ottaviani di Flc-Cgil commenta: "I sindacati tutti hanno preso in mano la situazione criticando una decisione arrivata all’improvviso per trovare soluzioni ai problemi di altre scuole della città. Quando si mettono le mani su un istituto storico della città andrebbe fatto in modo corale e ragionato". Marcello Landi, ex dirigente scolastico del Liceo Artistico, che ribadisce: "Quando ci sono delle riorganizzazioni da fare, andrebbero quanto meno discusse e condivise con le realtà scolastiche in cui avvengono. La prima elementare di Ravenna non può essere esportata così. Il centro rischia di desertificarsi: così tradiamo quello che hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni". Così la prof dell’Università di Bologna Maria Cristina Carile: "Molti sono venuti a visitarla durante le giornate Fai. Parliamo tanto di beni culturali e il Mordani è anche di più, bisogna salvaguardarlo".

