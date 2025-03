La differenziata è al 77,3%: "Obiettivo: 84% nel 2027"

L’orizzonte è ancora incerto: "Arriverà nel 2026 o 2027", dice l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani. È solo questione di tempo, però, e ora che la novità è partita come sperimentazione a Ravenna e a Cervia è ancora più evidente: il futuro dei rifiuti si chiama ’tariffa puntuale’. Ovvero: adesso che tutto il territorio è passato al porta a porta o al conferimento dell’indifferenziato con la tessera, Hera è in grado di determinare quanto differenzia ciascuna famiglia (secondo il principio secondo cui chi è virtuoso produce poco ’secco’). E, quindi, viene definito un numero di conferimenti annui di indifferenziato basato sul nucleo famigliare: chi li supera paga una quota aggiuntiva. Ed è con la tariffa puntuale che Faenza punta a raggiungere l’obiettivo dell’84% entro il 2027 fissato dalla Regione.

Non siamo lontani: a novembre 2024 il territorio del Comune di Faenza era al 77,3%. Castel Bolognese ha invece raggiunto l’83%, Casola Valsenio il 78%, Brisighella il 53%, Riolo Terme l’80% e Solarolo l’82%. Va detto che per i comuni montani (quindi Casola Valsenio, Brisighella e Riolo Terme) l’obiettivo è più basso: il 67% entro il 2027.

"Faenza rimane più indietro rispetto ad altri perché è partita più tardi, e inoltre le alluvioni hanno avuto un grosso impatto sul sistema di raccolta – dice Ortolani –. Il cuore della città è passato al nuovo sistema di raccolta a settembre 2023, dopo il disastro. Ma nel 2024 è stato di nuovo sospeso per alcuni mesi in via Cimatti, dopo che l’area è stata di nuovo alluvionata. Diciamo che anche l’anno scorso il sistema di raccolta ha subito le conseguenze degli allagamenti".

Molto era comunque già stato fatto negli anni: col vecchio sistema di raccolta stradale, ovvero prima del 2016, "a Faenza non superavamo il 50% – ricostruisce Ortolani –. Poi furono introdotte una serie di sperimentazioni nel forese che ci permisero di arrivare al 60%. Nel 2020 abbiamo superato quella soglia: era uno degli obiettivi regionali, e questo ci ha permesso di non dover pagare più le sanzioni comminate gli anni precedenti. E poi da lì siamo arrivati ai numeri attuali con l’introduzione del porta a porta in tutta la zona urbana e della raccolta con la carta smeraldo in centro storico".

A Ravenna e a Cervia, dove da quest’anno è stata introdotta la tariffa puntuale, ci sono state alcune polemiche. Per il resto del territorio il tema vero è quando avverrà il cambiamento.

"C’è una discussione in corso nel consiglio locale di Atersir e la presidente della Provincia Valentina Palli sta cercando di tenere le fila – prosegue Ortolani –. Il ragionamento riguarda tutta la provincia e andrà definito chi passerà alla tariffa puntuale nel 2026 e chi nel 2027. Si sta facendo anche una verifica delle volontà politiche delle singole amministrazioni comunali".

Sara Servadei